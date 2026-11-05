Vasiliy Lomachenko sale del retiro y quiere título indiscutido en las 130 libras

El tricampeón mundial en tres divisiones y doble medallista de oro olímpico, Vasiliy Lomachenko, puso fin a su retiro y firmó un acuerdo de copromoción por varios años con Top Rank a través de su recién creada empresa, Loma Power Promotions, se anunció el jueves.

Lomachenko, quien anunció su retiro en junio de 2025, regresará a las 130 libras para buscar las peleas más importantes de la división. Top Rank ha promovido al ucraniano a lo largo de toda su carrera profesional, que comenzó en 2013.

“Dios obra de maneras misteriosas. Pensé que nunca volvería a subir al ring como boxeador, pero nuestro Señor Jesucristo tenía otros planes para mí”, afirmó Lomachenko. “Estoy feliz de vivir otra vez esta vida del boxeo. Agradezco a todos los que vuelven a ser parte de este camino”.

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El púgil tuvo palabras especiales para su mánager, Egis Klimas, quien, según dijo, nunca dejó de creer en un regreso pese a que él estaba convencido de que su carrera había terminado. Klimas, por su parte, aseguró que Lomachenko “todavía tiene asuntos pendientes” y un sueño que significa mucho para él: ser campeón indiscutido.

Lomachenko (18-3, 12 KOs) igualó un récord del boxeo al conquistar un título mundial en apenas su tercera pelea como profesional. Para su duodécimo combate ya había ganado cetros en los pesos pluma, superpluma y ligero; este último lo obtuvo en mayo de 2018 al detener al campeón lineal Jorge Linares. Su rápido ascenso por las divisiones lo consolidó como uno de los mejores libra por libra del deporte.

Antes de pasar al profesionalismo, el zurdo de Bilhorod-Dnistrovskyi acumuló un récord amateur de 396-1, con dos medallas de oro olímpicas y dos títulos mundiales.

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Tras quedarse corto en su intento por el campeonato indiscutido de las 135 libras ante Devin Haney en mayo de 2023, Lomachenko noqueó a George Kambosos Jr. en mayo de 2024 para quedarse con el título de la FIB, y se retiró como monarca al año siguiente.