LA Galaxy busca su clasificación en Utah, mientras que LAFC cierra en Seattle con ajustes pendientes

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 25 DE OCTUBRE: Joao Klauss, del Los Angeles Galaxy (n.º 99), discute con Aaron Long, del Los Angeles FC (n.º 33), durante el partido de la MLS entre el Los Angeles Football Club y el LA Galaxy en el BMO Stadium, el 25 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

El LA Galaxy puede resolver su clasificación a los playoffs sin esperar resultados ajenos. Para LAFC, que ya aseguró su participación, la última jornada representa una oportunidad de corregir su funcionamiento antes de disputar la postemporada.

Los dos equipos angelinos cerrarán la temporada regular de la MLS como visitantes este sábado 7 de noviembre, con partidos programados para las 4 p.m. PT (Apple TV) en el “Decision Day”.

El equipo de Greg Vanney enfrentará a Real Salt Lake en el America First Field, mientras que el conjunto dirigido de manera interina por Xavi Tamarit visitará a los Sounders de Seattle en el Lumen Field.

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La situación más urgente le corresponde a los galácticos, pues son séptimo de la Conferencia del Oeste con 44 puntos y necesita ganar para asegurar esa posición para avanzar directamente a la primera ronda de playoffs, sin pasar por el partido de comodines que disputarán el octavo y el noveno.

Un empate también podría darle la clasificación, siempre que al menos uno entre el Timbers de Portland, los Rapids de Colorado y Seattle no gane. Una derrota lo dejaría sujeto a una combinación de resultados que incluye, además, a Minnesota United FC.

El seis veces campeón de la MLS llega con cuatro encuentros consecutivos sin perder, producto de dos victorias y dos empates. Sumó 18 puntos en sus últimos 10 partidos, una recuperación que le permitió llegar a la jornada final con la posibilidad de decidir su clasificación en el campo.

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En su presentación anterior venció 4-1 a Austin FC, con tres asistencias de Marco Reus. El alemán alcanzó 15 pases gol en la temporada y fue incluido en el equipo de la jornada de la MLS. Harbor Miller también recibió reconocimiento, como integrante de la banca de esa selección semanal.

Real Salt Lake tiene sus propias necesidades. Ocupa el undécimo puesto con 42 puntos y una victoria le permitiría superar al LA Galaxy. Para asegurar su clasificación con ese triunfo necesitaría, además, que Portland, Colorado o Seattle dejaran puntos.

El conjunto de Utah recuperará al atacante Morgan Guilavogui, ausente por acumulación de tarjetas amarillas en la derrota de 2-1 ante San José. Su regreso amplía las opciones de un equipo que también cuenta con los 14 goles del delantero Sergi Solans en esta campaña de liga.

En Seattle, LAFC buscará una respuesta después de perder 3-1 en casa ante Minnesota. Con 47 puntos y ubicado en el sexto puesto, el equipo angelino tiene trabajo pendiente en su juego, independientemente de su clasificación.

Tamarit explicó el jueves que la preparación posterior a esa derrota incluyó una revisión de la pasividad mostrada durante los primeros 15 minutos. El técnico señaló que la responsabilidad de sostener las exigencias del club corresponde tanto a los jugadores como al cuerpo técnico.

Seattle, décimo con 43 puntos, necesita sumar y recibir ayuda de otros resultados para entrar a los playoffs. Para Tamarit, esa diferencia de circunstancias no reduce la importancia del encuentro para LAFC.

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“Va a ser una muy buena prueba”, dijo el entrenador.

Los Sounders tampoco llegan en buen momento pues acumulan cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates, y vienen de caer 5-1 ante Vancouver. LAFC, por su parte, apenas ha conseguido tres victorias como visitante durante la temporada.

El encuentro también ofrece objetivos individuales. Denis Bouanga suma 18 goles y necesita dos para convertirse en el primer jugador de la MLS con al menos 20 tantos en cuatro temporadas consecutivas. Son Heung-min tiene 15 asistencias, igualado con el récord del club establecido por Carlos Vela.

