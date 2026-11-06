Pacers y Nuggets celebran Día de los Muertos con juego de la NBA en México

Los jugadores de los Denver Nuggets realizan ejercicios de estiramiento durante un entrenamiento, un día antes del partido de baloncesto de la NBA contra los Indiana Pacers en Ciudad de México, el viernes 6 de noviembre de 2026.

El Día de los Muertos sigue vivo en México, ya que este sábado la NBA celebrará un juego con valor oficial, donde los Indiana Pacers serán los locales en un duelo ante los Denver Nuggets.

El cotejo se llevará a cabo en la duela de la Arena Ciudad de México y es el número 35 que se organiza de manera consecutiva en el país. Un dato muy importante, ya que no existe otro país con más juego de la NBA -fuera de Estados Unidos y Canadá- como México.

Indiana llega a este encuentro en la posición 11 de la tabla general de la Conferencia del Este, con apenas tres triunfo y seis derrotas. Por su parte Nuggets está en la posición 9 con cuatro victorias y tres tropiezos.

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Y precisamente es en Denver donde se centran los reflectores, ya que el serbio Nikola Jokic es el jugador más seguido por los fanáticos que asistirán a la Arena Ciudad de México.

Pese a ser favoritos, tanto Jamal Murray como Nikola Jokic aseguraron que no les gusta esta etiqueta y que no sienten que tenga importancia.

“La altitud en la Ciudad de México nos puede ayudar porque en Denver estamos acostumbrados y a los rivales les toma un par de cuartos adaptarse”, comentó la estrella serbia.

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“Jugar once años al lado de Jamal Murray y ser campeones juntos es un verdadero privilegio”, agregó.

Así la Ciudad de México se vestirá de gala para ver a los mejores atletas del planeta en el deporte ráfaga.

Niños cumplen su sueño y juegan con estrellas de la NBA

El escolta de los Denver Nuggets, DeMar DeRozan (a la izquierda), se hace un selfi con los aficionados antes del entrenamiento, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Ciudad de México, un día antes de su partido de baloncesto de la NBA contra los Indiana Pacers. (Fernando Llano / AP)

Imagina jugar al baloncesto en la escuela, regresar a casa y ver los juegos que hay por la tarde en televisión; asistir a una clínica patrocinada por la mejor liga del mundo... y este viernes tu vida cambia, al ser parte de un evento donde niños cumplen su sueño y juegan con estrellas de la NBA.

Así disfrutaron cientos de pequeños amantes del deporte ráfaga en la duela de la Arena Ciudad de México, donde este sábado, se jugará un duelo de temporada oficial de los Pacers y los Nuggets.

Durante el viernes, ambas quintetas estuvieron practicando durante la mañana, dando entrevistas donde se quitaron la etiqueta de favoritos y trataban de decir que la afición azteca solo tenía que disfrutar.

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Pero entre ambos entrenamientos, se programó una hora donde cientos de niños basquetbolistas participaron en la Clínica “NBA Cares”, donde pudieron convivir con jugadores de Indiana Pacers.

Obi Toppin, Andrew Nembhard y Kelly Oubre Jr, fueron los encargados de compartir su sabiduría con los pequeños mexicanos, que se mostraron contentos no solo de poder compartir la duela con personajes de talla mundial, sino también de aprender de ellos.

Durante el evento, pudieron participar en varios ejercicios de habilidad, destreza y velocidad. Pero los reflectores se los robó Obi Toppin, quien no solo era parte de la clínica, sino que también se encargaba de hacer sentir a los pequeños como parte de los Pacers.

El base de los Denver Nuggets, Jamal Murray, firma autógrafos a los aficionados antes del entrenamiento, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Ciudad de México, un día antes de su partido de baloncesto de la NBA contra los Indiana Pacers. (Fernando Llano / AP)

Obi, la “chocaba” con todos ellos, les ponía pases para que pudieran anotar canastas de dos puntos, incluso, en un momento levantó a unos de ellos y los “colgó” literalmente en el aro, para que pudieran vivir un momento como una de las superestrellas de la NBA.

Y el nombre de Obi era el que más coreaban los niños de la clínica, que sentían que el delantero de Indiana era un maestro más de quien aprender.

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En la capital de nuestro país, todo es posible, es por eso que no suena tan raro decir que niños cumplen su sueño y juegan con estrellas de la NBA, ya que en la Ciudad de México todo se vuelve realidad a base de trabajo, apoyo de la comunidad y de una sonrisa de Obi antes de que te prepare un “alley-oop” para clavar la pelota en el aro.

