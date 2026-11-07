Angel City es eliminado en Kansas City con un penal polémico en tiempo extra

Ary Borges (8), del Angel City, busca el esférico ante la marca de Lorena (23), del Current de Kansas City, en un partido disputado este sábado en CPKC Stadium, en Kansas City, Missouri.

El duelo entre las dos ofensivas más productivas de la temporada regular de la NWSL se decidió con un solo gol desde el punto penal.

El Kansas City Current, cuarto sembrado, venció 1-0 al Angel City FC, quinto sembrado, el sábado en el CPKC Stadium y venía con una racha de 10 partidos sin perder. La delantera Michelle Cooper convirtió un penal al minuto 96, en los primeros minutos del tiempo extra en los cuartos de final de los playoffs de 2026.

La árbitra Alexandra Billeter marcó la pena máxima después de que la defensora del Current, Kayla Sharples, cayera dentro del área en una jugada que se originó tras un tiro de esquina. La portera de Angel City, Angelina Anderson, y la mediocampista Ary Borges parecieron tener contacto con Sharples en la jugada que decidió el partido, aunque fue una jugada que despertó muchas dudas debido a la importancia, el momento decisivo y la falta de claridad de la falta.

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Leif Smerud, técnico interino de Angel City, dijo que la decisión fue “dura” y “tremendamente barata”, tras el duelo.

Se esperaban muchos goles, ya que enfrentaban a dos de las mejores ofensivas de la liga y con un dos equipos pasando por un buen momento.

Kansas City llegó con cinco victorias seguidas y la mejor localía de la NWSL, pues llegó al duelo del sábado sin perder un partido en casa desde que perdió en los cuartos de final de los playoffs el año pasado. Pero con todas esas condiciones, resultó ser un partido defensivo.

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Con el triunfo, el Current borró algunas heridas de la eliminación en casa de la temporada pasada y pasó a semifinales, donde enfrentará al ganador entre el Seattle Reign y el Gotham FC, mientras que Angel City prepara las maletas para una larga postemporada donde tendrá que plantearse varias cosas.

