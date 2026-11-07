Elena Rybakina, número uno del mundo, se retira de las WTA Finals en Indian Wells

La kazaja Elena Rybakina no jugará en las Finales de la WTA en Indian Wells este año.

La kazaja Elena Rybakina, número uno del mundo y campeona defensora, se retiró de las Finales de la WTA 2026 por razones médicas, informó la WTA el sábado, un día antes de que arranque el torneo de fin de temporada.

“Estoy muy triste de informar a todos mis fans y seguidores que, lamentablemente, tengo que retirarme de las WTA Finals este año”, dijo Rybakina, de 27 años, en un comunicado, poco después de que la WTA hubiera utilizado sus fotos y videos para el evento. “He tenido una temporada increíble, pero mi cuerpo simplemente no está listo para competir”.

La tenista dijo que descansará y se recuperará en casa para prepararse para la temporada 2027.

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Con la baja de Rybakina, la ucraniana Marta Kostyuk, primera suplente, ocupará el lugar de Rybakina en el Grupo 1. Kostyuk enfrentará a la checa Linda Noskova en el partido inaugural del domingo. Después jugará contra las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula en la fase de grupos.

Rybakina llegaba como campeona defensora y era parte de un roster muy competitivo en el torneo, en la que figura también su archirrival deportiva Aryna Sabalenka. En 2025 ganó la edición de Riad, en Arabia Saudita, sin perder un partido, tras entrar como la última clasificada. Este año fue la primera vez que aseguró su lugar en singles tras ganar el US Open, su tercer título de Grand Slam. Con ese título también llegó al número uno del ranking.

No es su primera baja este otoño. A finales de octubre, Rybakina se retiró del torneo WTA 500 de Tokio antes de su partido de cuartos de final contra la canadiense Leylah Fernandez, debido a inflamación y dolor en el cuello.