Así quedaron los playoffs de la MLS 2026

El mediocampista del Los Angeles Football Club, Mathieu Choinière (66), remata en la primera mitad de un partido de la MLS contra el Vancouver Whitecaps FC en Los Ángeles, el sábado 10 de octubre de 2026.

Quedaron definidos los equipos de los playoffs de la MLS Cup 2026. Tras el “Decision Day”, la liga anunció que la postemporada arrancará el jueves, 19 de noviembre, con los partidos de comodín de las conferencias Este y Oeste.

En el Este, el Orlando City SC (8.º) recibirá al FC Cincinnati (9.º) a las 4:30 p.m., hora del Pacífico, en el Inter.co Stadium. Más tarde, a las 7 p.m., el Seattle Sounders FC (8.º) será anfitrión del Real Salt Lake (9.º) en el Lumen Field para definir el comodín del Oeste. .

Los ganadores avanzarán a la primera ronda, que se disputará en series de tres partidos a ganar dos. El vencedor del Este enfrentará al Nashville SC, primer sembrado y ganador del Supporters’ Shield, el trofeo al mejor récord de la temporada regular. El del Oeste se enfrentará a los Vancouver Whitecaps FC, líderes de su conferencia.

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LAFC es el único club de Los Ángeles en la postemporada tras la eliminación del Galaxy en la última jornada, lo que consuma el gran fracaso del máximo ganador de Copas MLS. Sin embargo, el equipo Negro y Oro no pasa por su mejor momento pues despidió a su entrenador en la recta final y llegó a los playoffs tras dos derrotas. El equipo dirigido por el técnico interino Xavi Tamari entró como sexto del Oeste y visitará al St. Louis SC, tercer sembrado.

Así queda la primera ronda

Conferencia Este



Nashville SC (1) vs. Orlando City SC (8) o FC Cincinnati (9)

Inter Miami CF (2) vs. Columbus Crew (7)

New England Revolution (3) vs. Philadelphia Union (6)

Chicago Fire FC (4) vs. Charlotte FC (5)

Conferencia Oeste



Vancouver Whitecaps FC (1) vs. Seattle Sounders FC (8) o Real Salt Lake (9)

FC Dallas (2) vs. Portland Timbers (7)

St. Louis CITY SC (3) vs. LAFC (6)

San Jose Earthquakes (4) vs. Houston Dynamo FC (5)

La MLS dará a conocer el calendario completo de la primera ronda el domingo 8 de noviembre, con fechas y horarios. Todos los partidos de los playoffs se transmitirán por Apple TV.

El argentino Lionel Messi intenta anotar por el Inter Miami frente al arquero Kristijan Kahlina, de Charlotte, en un duelo de la MLS, disputado el sábado 7 de noviembre de 2026. (Marta Lavandier /AP)

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Messi gana segundo Botín de Oro consecutivo

El delantero del Inter Miami CF, Lionel Messi, hizo historia una vez más en la MLS al convertirse en el primer jugador en ganar el Botín de Oro de la MLS en temporadas consecutivas, al conquistar el galardón de 2026 tras anotar 26 goles. Messi terminó por delante del delantero croata de FC Dallas, Petar Musa (22 goles), y del delantero de Nashville SC, Sam Surridge (21 goles). También es el sexto jugador en la historia de la liga en ganar el premio en más de una ocasión.

En su cuarta temporada en la MLS, Messi volvió a liderar la liga en goles, con 26 tantos en 31 partidos de temporada regular. Messi se ubicó entre los líderes de la liga en varias categorías ofensivas durante la temporada 2026: primero en goles por partido (0.84), primero en contribuciones de gol (43), igualando en el primer puesto en partidos con dos o más goles (seis). De sus 26 goles en la temporada regular, solo uno fue de penal, por lo que sumó 25 goles sin contar penales, la segunda mayor cifra en una sola temporada en la historia de la MLS, solo por detrás de su propio récord de 28 en 2025.

Tras marcar 29 goles en 2025, Messi se convirtió en el segundo jugador en la historia de la MLS en anotar al menos 25 goles en temporadas consecutivas. Sus 55 goles anotados en las últimas dos temporadas representan la segunda mayor cifra en la historia de la liga, solo por detrás de Josef Martínez (58 entre 2018 y 2019). En las últimas tres temporadas, Messi ha anotado un total de 75 goles en la temporada regular, la segunda mayor cifra en un período de tres temporadas en la historia de la liga.

Nashville rompe récord de Inter Miami

Nashville SC hizo historia en el Decision Day al derrotar a FC Cincinnati por 2-0 como visitante cerrando la temporada regular con 77 puntos, superando el récord de más puntos en una sola temporada que había establecido en 2024 Inter Miami CF con 74 unidades. La victoria también le dio al club otros récords, como más victorias en casa (15), más victorias en la era moderna de la liga (23) y menos goles recibidos en una temporada de 34 partidos (25).

Nashville SC aseguró además unas jornadas atrás el Supporters’ Shield de la MLS, al mejor equipo en la temporada regular. Será el equipo a vencer en los Audi MLS Cup Playoffs 2026, y buscará ser el primer equipo en ganar el Supporters’ Shield y la MLS Cup en la misma temporada desde LAFC que lo consiguió en 2022. Nashville iniciará su participación en los Playoffs el 19 de noviembre, en casa, ante el ganador del Partido de Repechaje de la Conferencia del Este.

