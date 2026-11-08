Verizon extendió red privada de árbitros y entrenadores a partidos internacionales de la NFL

Un aficionado de los Colts de Indianápolis anima durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cowboys de Dallas en Indianápolis, el domingo 8 de noviembre de 2026.

Verizon extendió esta temporada fuera de Estados Unidos la red inalámbrica privada que usan entrenadores y árbitros de la NFL, con redes temporales en nueve partidos internacionales disputados en ocho estadios del extranjero, informó la compañía esta semana.

La red se instaló en 2023 en los 30 estadios de la liga en Estados Unidos para proteger las comunicaciones entre entrenadores de la interferencia de señal dentro de los recintos. Con la expansión, Verizon busca que los cuerpos técnicos y oficiales reciban el mismo servicio en cualquier sede, según la compañía de comunicaciones.

Desde el inicio de la temporada 2025, cinco oficiales por partido usan relojes inteligentes proporcionados por la liga que operan en esa red privada.

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Durante el fin de semana inaugural de la temporada, los clientes de Verizon consumieron 120.7 terabytes de datos en 15 partidos en Estados Unidos, casi un 140% más que en el arranque de 2024, según la empresa. Verizon equiparó la cifra a 230 años de música en streaming.

Los aficionados también usan cada vez más el celular dentro del estadio para el boleto digital, las repeticiones, las estadísticas, el fantasy y los pagos en los puestos de comida.

Verizon, socio oficial de la NFL desde 2010, dijo que ha invertido “varios cientos de millones de dólares” en estadios, sin precisar el monto. Desde la temporada pasada, mejoró sus redes en 10 recintos con tecnología 5G de banda C y mmWave con red de acceso de radio distribuida (DRAN) en las gradas y el campo, además de sistemas de antenas distribuidas (DAS) en zonas de menor demanda, según reportó la compañía. Entre los estadios que recibieron mejoras fueron: Highmark Stadium (Buffalo Bills), Caesars Superdome (New Orleans Saints), NRG Stadium (Houston Texans), Empower Field enMile High (Denver Broncos), entre otros.

