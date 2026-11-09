Más de una docena de corredores son hospitalizados durante medio maratón de Santa Bárbara

Vista del bulevar Cabrillo en Santa Bárbara.

(Michael Owen Baker/For The Times)

Al menos 19 participantes de una media maratón en Santa Bárbara tuvieron que ser hospitalizados el domingo, según informaron las autoridades.

Alrededor de 7,500 participantes tomaron parte en la carrera, patrocinada por la popular marca de zapatillas para correr Hoka y organizada por el grupo Run Local.

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Más de una docena de participantes tuvieron que ser trasladados a hospitales de Santa Bárbara y Goleta, según un comunicado de Cottage Health.

“Tenemos un número mayor de lo esperado de visitas de emergencia relacionadas con los participantes de la carrera organizada esta mañana en [Santa Bárbara]”, se lee en el comunicado. “Esta mañana llegaron 19 participantes a los [servicios de emergencia] de Cottage, varios de ellos con síntomas similares de causa indeterminada. Estamos trabajando para determinar si esto se debe al calor u otros factores”.

La policía de Santa Bárbara estaba al tanto del incidente, según los organizadores de la carrera, pero un representante del departamento no respondió a una solicitud de comentarios el domingo por la noche.

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David Monico, director local del evento de la media maratón, dijo que ninguna de las 15 personas que fueron trasladadas al hospital desde la carpa médica de la carrera presentaba lesiones graves. Afirmó que, según tenía entendido, las personas afectadas sufrían de «agotamiento por calor».

“No me gusta usar la palabra ‘normal’, porque si tenemos un solo traslado ya no nos gusta, pero en muchos de estos eventos de resistencia se producen traslados, especialmente en estos días más calurosos”, dijo.

Monico señaló que el domingo hizo más calor de lo habitual en Santa Bárbara. El recorrido de 13.1 millas, que incluía el centro de la ciudad, sometió a los corredores a varios cambios de elevación, con un ascenso de 100 pies en las primeras dos millas del trayecto, explicó.

