Torneo dedicado a veteranos del fútbol guatemalteco vuelve a Los Ángeles en su octava edición

La última vez que Víctor Hugo Beltetón había compartido cuarto con Carlos Castañeda fue en un hotel de Costa Rica, cuando ambos jugaban para la selección de Guatemala.

Pasaron casi cuatro décadas hasta que volvieron a hacerlo. Esta vez fue en el apartamento de Beltetón, en Los Ángeles, a donde Castañeda había viajado para participar en la Copa Másters: Padres y Amigos.

“Nos vimos, nos abrazamos, nos pusimos sentimentales los dos”, recordó Beltetón. “Le dije: ‘¿Te acuerdas? Hace casi cuatro décadas fuimos compañeros de cuarto, y ahora lo somos aquí en Los Ángeles’”.

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Para el exdelantero chapín conocido como ‘El Venado’, ese reencuentro explica por qué puso en marcha el torneo junto con César del Valle, quien vive en Guatemala y tiene previsto asistir este año. Querían volver a ver a sus compañeros y reconocer en vida a futbolistas que habían pasado por la Liga Mayor y, en algunos casos, por la selección.

“Lo básico aquí, aparte de reunirnos, es darle reconocimiento a todos aquellos que han estado olvidados en el fútbol de Guatemala”, dijo el orgullo de Puerto Barrios, quien profesionalmente es contador y profesor de matemáticas, hoy su vocación es ser un terapista tradicional y es especialista en rehabilitación física.

La octava edición del torneo se jugará el sábado 28 de noviembre en la cancha de la iglesia St. Frances X. Cabrini, en el 1430 de West Imperial Highway, en el sur de Los Ángeles. La entrada será gratuita. El sorteo del torneo está previsto entre las 8 y las 8:30 a.m. y la jornada comenzará a las 9 a.m. con los himnos de Guatemala y Estados Unidos.

El cuadrangular reunirá a conjuntos de veteranos de Comunicaciones, Municipal y Coatepeque, junto con Rotario FC, un equipo de mexicanos radicados en el área de Los Ángeles que participa por segundo año. Habrá dos semifinales, un partido por el tercer puesto y la final, todo en una jornada.

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Víctor Hugo Beltetón es el organizador de la Copa Másters: Padres y Amigos que honra a exjugadores chapines. (HANDOUT / CARLOS DAVILA)

Entre los exjugadores anunciados por la organización figuran Julio Girón, el ‘Coyote’ Acevedo, el ‘Coqui’ Salguero y el ‘Gato’ Estrada. El homenaje de este año será para Luis Antonio Villavicencio, quien fue un exdefensa de Comunicaciones y seleccionado olímpico de Guatemala en México 1968 y Montreal 1976 y dará el saque de honor.

“Desafortunadamente no somos hombres de dinero, pero quisimos algún día ver a los jugadores que vienen de Guatemala —hablamos con los jugadores de Guatemala porque sabemos que allá es un mundo diferente que acá”, señaló ‘El Venado’. “Acá se puede conseguir un poquito más de lo que no hay allá— y quisimos verlos este año vestidos identificándose con el uniforme del que van a jugar, en este caso Comunicaciones y Municipal de Guatemala, y darles tenis y tratar de personalizarlos los tenis para que quede como un recuerdo”.

La copa se concibió originalmente para el fin de semana del Día del Padre, en junio, y en sus primeras ediciones reunió a jugadores de Nueva York, Arizona, Nevada y California. El calor obligó a replantear la fecha.

Beltetón recordó que en una edición en Las Vegas tres jugadores terminaron en el hospital por deshidratación. La organización acabó trasladando el torneo a fin de año.

Durante la pandemia, dijo Osmín Villatoro, el grupo consideró suspenderlo y decidió seguir con medidas de protección.

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Villatoro, originario de Las Palmas, Coatepeque, colabora desde el principio.

Su tarea principal ha sido buscar los boletos de avión. En algunas ediciones han viajado hasta 15 jugadores desde Guatemala, según Beltetón. Los organizadores aportan de su bolsillo para cubrir pasajes y otros gastos, como el arbitraje y la cancha. Los participantes que llegan de otros estados se pagan el viaje y la estadía, mientras que a los invitados de Guatemala se les pide que tengan dónde hospedarse. En ediciones anteriores, las rifas han servido para completar el presupuesto o ayudar a alguna persona en apuros.

“Yo creo que el reto más grande es que la gente crea en lo que nosotros hacemos”, dijo Villatoro. Contó que, al ver los nombres de los invitados, algunos dan por hecho que habrá que pagar para entrar. “No, no cobramos”.

Beltetón también tiene su propia historia de fútbol en Los Ángeles. El 23 de febrero de 1989 marcó al minuto 20 en el Coliseo Memorial, donde Guatemala venció 3-2 a Costa Rica en el partido por el tercer lugar de la Copa Camel. Ese año, cuando militaba en Izabal Juventud Católica, también estuvo en la convocatoria guatemalteca para la eliminatoria de Italia 1990.

Como ejemplo de cómo aún es recordado el exdelantero, Villatoro recuerda que en una feria guatemalteca en Los Ángeles vio cómo los paisanos de Beltetón lo reconocían y se acercaban a saludarlo.

Víctor Hugo Beltetón (iza.) y Osmín Villatoro (der.) son dos de los varios organizadores de la Copa Másters: Padres y Amigos. (JAD EL REDA / LA TIMES EN ESPAÑOL)

“La gente parecía como que el evento era para él”, recordó. Villatoro atribuye ese cariño a los años en que ‘El Venado’ jugó para el JuCa, el club de Puerto Barrios del que, según dijo, fue el máximo goleador antes de que su carrera lo llevara a vestir la camiseta de Guatemala.

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Su carrera había empezado en Puerto Barrios. Beltetón recuerda que a los 14 años se puso unos zapatos prestados para jugar un amistoso con el JuCa. Entró siete minutos y anotó el gol del triunfo ante Deportivo Gallito de Livingston. Cuenta que fue dos veces campeón nacional de goleo con selecciones juveniles de Izabal y que encabezó la tabla de goleadores en la categoría B en una campaña de ascenso. Debutó en la Liga Mayor a los 17 años y nueve meses y, a lo largo de 17 años de carrera, pasó también por Chiquimulilla, Bandegua y Aurora.

En su carrera como profesional, Beltetán anotó alrededor de 170 goles.

Cuando se le pregunta qué recuerda de su debut en primera, Beltetón habla de sus hermanas y sus amigos en primera fila, gritando su nombre. Décadas después, en la copa que ayudó a crear, ha visto a aficionados pedirles fotos a los que se retiraron hace poco y a otros preguntarles a sus familiares en Guatemala quiénes eran los jugadores de más edad. También lleva la cuenta de los compañeros que ya fallecieron. Calcula que son seis o siete.

“Ese era el motivo”, dijo Beltetón, al recordar la visita de Castañeda. “Unirnos a través de la distancia”.