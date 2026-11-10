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Eddy Reynoso, nombrado entrenador del año 2026 por el CMB

Unified WBC/WBO/WBA super middleweight champion Canelo Alvarez trains as trainer Edd
Canelo Álvarez, entrena mientras su entrenador, Eddy Reynoso, lo observa (a la derecha), en un gimnasio el miércoles 20 de octubre de 2021, en San Diego.
(Gregory Bull / Associated Press)

El estratega mexicano recibió el reconocimiento en la 64.ª Convención Anual del CMB, en Acapulco, tras un año en el que Canelo Álvarez recuperó el título súper mediano

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
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El mexicano Eddy Reynoso fue nombrado este martes entrenador del año 2026 por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El premio reconoce una temporada en la que su equipo sumó victorias y defensas de título, con el regreso de Canelo Álvarez a la cima de las 168 libras como su mayor logro.

El organismo entregó la distinción durante su 64.ª Convención Anual, que esta semana reúne en Acapulco a dirigentes, promotores y peleadores del boxeo mundial.

El duelo más importante para Reynoso llegó el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. Esa noche, su pupilo, Álvarez derrotó por decisión unánime al francés Christian Mbilli y recuperó el campeonato mundial súper mediano del CMB.

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En la misma cartelera, su boxeador Jaime Munguía defendió con éxito su corona ante el ruso Nikita Zon. Munguía ya había vencido en mayo a su compatriota Armando Reséndiz por decisión unánime. También en Riad, otro peleador del campamento de Reynoso, Rafael “Divino” Espinoza, retuvo el campeonato mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al noquear técnicamente a Ricardo Blandón en el tercer asalto.

Antes, el 19 de septiembre en San Diego, su peleador, Isaac “Pitbull” Cruz, conservó el título interino súper ligero del CMB al noquear en el sexto asalto a Néstor Bravo.

“Eddy Reynoso es un ejemplo de disciplina, conocimiento y pasión por el boxeo”, dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, durante la ceremonia de premiación. “Su trabajo va mucho más allá de preparar a un campeón para una pelea: ha construido un equipo, ha acompañado carreras extraordinarias y ha contribuido al desarrollo de nuevas generaciones”.

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La relación entre Reynoso y Álvarez empezó cuando el boxeador era adolescente. Hoy es una de las asociaciones entre entrenador y peleador más exitosas del boxeo reciente, con varios campeonatos mundiales en distintas divisiones. Además de su trabajo en la esquina, Reynoso impulsa programas de formación para jóvenes boxeadores. Su método combina técnica, acondicionamiento físico, nutrición y recuperación.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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