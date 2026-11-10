Eddy Reynoso, nombrado entrenador del año 2026 por el CMB

Canelo Álvarez, entrena mientras su entrenador, Eddy Reynoso, lo observa (a la derecha), en un gimnasio el miércoles 20 de octubre de 2021, en San Diego.

El mexicano Eddy Reynoso fue nombrado este martes entrenador del año 2026 por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El premio reconoce una temporada en la que su equipo sumó victorias y defensas de título, con el regreso de Canelo Álvarez a la cima de las 168 libras como su mayor logro.

El organismo entregó la distinción durante su 64.ª Convención Anual, que esta semana reúne en Acapulco a dirigentes, promotores y peleadores del boxeo mundial.

El duelo más importante para Reynoso llegó el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. Esa noche, su pupilo, Álvarez derrotó por decisión unánime al francés Christian Mbilli y recuperó el campeonato mundial súper mediano del CMB.

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En la misma cartelera, su boxeador Jaime Munguía defendió con éxito su corona ante el ruso Nikita Zon. Munguía ya había vencido en mayo a su compatriota Armando Reséndiz por decisión unánime. También en Riad, otro peleador del campamento de Reynoso, Rafael “Divino” Espinoza, retuvo el campeonato mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al noquear técnicamente a Ricardo Blandón en el tercer asalto.

Antes, el 19 de septiembre en San Diego, su peleador, Isaac “Pitbull” Cruz, conservó el título interino súper ligero del CMB al noquear en el sexto asalto a Néstor Bravo.

“Eddy Reynoso es un ejemplo de disciplina, conocimiento y pasión por el boxeo”, dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, durante la ceremonia de premiación. “Su trabajo va mucho más allá de preparar a un campeón para una pelea: ha construido un equipo, ha acompañado carreras extraordinarias y ha contribuido al desarrollo de nuevas generaciones”.

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La relación entre Reynoso y Álvarez empezó cuando el boxeador era adolescente. Hoy es una de las asociaciones entre entrenador y peleador más exitosas del boxeo reciente, con varios campeonatos mundiales en distintas divisiones. Además de su trabajo en la esquina, Reynoso impulsa programas de formación para jóvenes boxeadores. Su método combina técnica, acondicionamiento físico, nutrición y recuperación.

