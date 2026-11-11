Cédric Doumbé dice que le bastará un golpe en Nochebuena para noquear a Jake Paul en Dubái

Jake Paul (izq.) vuelve al ring un año después del nocaut ante Anthony Joshua, quien le fracturó la mandíbula.

El YouTuber y ahora boxeador Jake Paul llamó a Cédric Doumbé un rival de preparación.

En la misma conferencia de prensa, el martes en París, dijo que una derrota ante el excampeón de kickboxing pondría fin a su carrera en el boxeo.

“Si pierdo contra este tipo, me retiro. Cien por ciento”, dijo Paul, quien ya había planteado esa posibilidad al anunciar el combate hace unas semanas y la ratificó con Doumbé enfrente.

La pelea se llevará a cabo el jueves 24 de diciembre en la Coca-Cola Arena de Dubái. El combate está pactado a ocho asaltos en peso crucero, con límite de 200 libras y guantes de 10 onzas.

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Será la primera pelea de Paul desde el 19 de diciembre de 2025, cuando Anthony Joshua lo noqueó en el sexto asalto de un combate de peso pesado en Miami. Según reportes, Paul sufrió dos fracturas en la mandíbula y se sometió a varias cirugías.

En París, Paul sostuvo que las reglas del boxeo le darán ventaja sobre un peleador que hizo su carrera en el kickboxing y las artes marciales mixtas.

“El 24 de diciembre, las piernas solo le van a servir para desplazarse”, dijo Paul, de 29 años. “Esto es boxeo”.

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Paul (12-2, siete nocauts) dijo que ve golpes amplios y previsibles en Doumbé y que piensa usar el jab para abrirle la guardia. Calculó que podría terminar la pelea en el tercer o cuarto asalto.

Doumbé, por su parte, dijo que había retado al estadounidense porque consideraba que podía ganarle con facilidad. También bromeó sobre el papel de Paul como cofundador de Most Valuable Promotions, la empresa que organiza la función.

“Es la primera vez que voy a enfrentar a mi jefe y noquearlo”, dijo Doumbé.

Doumbé fue dos veces campeón mundial de kickboxing en GLORY, al registrar 75 victorias, siete derrotas y un empate en esa disciplina, con 45 triunfos por nocaut.

En las artes marciales mixtas tiene marca de 6-1, con las seis victorias por nocaut. Una de ellas llegó en nueve segundos ante Jordan Zébo en 2023. Su récord en el boxeo profesional es de 1-0.

Paul, que se dio a conocer en YouTube, venció por decisión unánime a Mike Tyson en noviembre de 2024 y a Julio César Chávez Jr. en junio de 2025 en el Honda Center de Anaheim. Sus dos derrotas fueron ante Tommy Fury y Joshua. El martes dijo que aún se ve con posibilidades de disputar un campeonato mundial y que cree que puede ganarlo en dos o tres años.

Doumbé resumió en una frase lo que, a su juicio, puede echar por tierra ese plan en Dubái.

“No necesito ser un buen boxeador”, dijo el francés-camerunés. “Solo necesito un golpe”.