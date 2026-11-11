El CMB desaira a su campeón interino Lester Martínez y pone a Diego Pacheco en la fila de Canelo

Diego Pacheco celebra tras derrotar a Jack Cullen en la pelea por el título internacional de peso supermediano del OMB, disputada el 11 de marzo de 2023 en el M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra.

El mexicoamericano Diego Pacheco (26-0, 19 KOs) no es una cara conocida, y tampoco ha enfrentado a muchos rivales de calidad como para recordarlo. Sin embargo, el angelino está cada vez más cerca de pelear contra Saúl “Canelo” Álvarez, pues este miércoles el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo colocó como el número uno de la división supermediana en su convención anual, lo que le abre la puerta a un duelo contra el jalisciense.

Sin embargo, el puesto no lo convierte en un retador obligatorio inmediato de Canelo, porque el guatemalteco Lester Martínez tiene el título interino. Lo contradictorio es que Martínez no fue validado por el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, a pesar de que el guatemalteco ganó convincentemente su última salida, ante Luka Plantic, y fue a Acapulco, donde se realizó la convención anual del CMB, para pedir una oportunidad ante Canelo.

“Estoy aquí para poder hacer valer el derecho que el CMB le puso al campeón interino para poder enfrentar al campeón absoluto”, dijo Martínez este miércoles en Acapulco.

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Canelo venció a Christian Mbilli, quien lució como un peleador mucho menos talentoso que el mexicano, en su último duelo, disputado el 31 de octubre en Arabia Saudita, en el que pugilista mexicano recuperó el título supermediano del CMB, que había perdido ante Terrence Crawford.

“La costumbre del CMB es evitar al máximo tener retadores oficiales que no estén al nivel del Canelo”, expresó Sulaimán a la prensa este miércoles.

“Canelo acaba de conquistar su título; le vamos a dar la oportunidad de tomarse unos días de descanso. Que analice las opciones que tiene, que nos haga saber cuál es el siguiente plan”, dijo Sulaimán. “Lester Martínez va a defender el título interino, no se va a lastimar a nadie, se mantiene la actividad y se procura que las peleas se hagan en el momento adecuado y con el mayor nivel”.

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“He hablado con él directamente; están dispuestos a enfrentar a Martínez, pero quieren hacerlo en el escenario más grande posible”, dijo Sulaimán, quien añadió que el guatemalteco debería preparar su defensa del título interino en Guatemala, tal como lo desea.

Por su parte, Pacheco, para soñar con un duelo ante Canelo, primero tiene que ganar el compromiso de este sábado, 14 de noviembre, cuando enfrente a Darius Fulghum (15-1-1, 13 KOs), de Houston, en el Dignity Health Sports Park de Carson. La velada será televisada por TNT Sports y DAZN.

“Cuando tienes a un peleador joven, invicto, mexicoamericano, en Diego Pacheco, esa pelea será grande, en Los Ángeles, Las Vegas”, señaló Eddie Hearn, promotor del mexicoamericano.

Lester Martínez reacciona en el ring antes de su combate por el título interino del CMB en peso supermediano contra Christian Mbilli. (Sarah Stier / Getty Images for Netflix)

Sin embargo, Pacheco tampoco ha demostrado estar a la altura de Canelo, principalmente porque no ha tenido rivales de élite. Pacheco, de 25 años, tiene victorias sobre Steven Nelson, Trevor McCumby y Kevin Lele Sadjo. Sadjo llegó a derribarlo antes de que el peleador de Los Ángeles ganara por decisión en diciembre del año pasado. Pacheco también ha dejado pasar duelos de alto riesgo, como un posible enfrentamiento contra el propio Mbilli en 2024 y 2025, así como contra Hamzah Sheeraz en 2026. Pacheco viene de noquear este verano a Immanuwel Aleem, excontendiente a un título mundial, en el undécimo asalto.

El promotor de Pacheco habló con Chris Mannix, de DAZN, sobre lo que viene.

“¿Hay una mejor pelea que Diego Pacheco contra Jaime Munguía por el título supermediano de la AMB?”, preguntó Hearn. Además, aseguró que Pacheco disputará un título mundial en noviembre o en la primavera de 2027. “Si conseguimos a Jaime Munguía, vamos a ganarle y luego enfrentaremos también a Canelo Álvarez”.

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Por ahora, el siguiente paso está en manos de Pacheco: ganar este sábado en el sur de California. De lo contrario, Pacheco regresará al final de la línea, tal como le sucedió a Martínez.

