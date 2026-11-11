‘Regresa lo que nunca se fue’: la NFL prepara su vuelta a la capital mexicana

La NFL regresa el 22 de noviembre a la Ciudad de México después de cuatro años de ausencia, debido a las remodelaciones del Estadio Azteca realizadas en la antesala de la Copa del Mundo. El duelo entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota en el Estadio Banorte, nombre oficial del estadio, también será la vitrina de la estrategia de la liga para el aficionado latino.

El partido será a las 5:20 p.m. hora del Pacífico y se transmitirá por NBC y Peacock, y en México por ESPN y Canal 5.

Arturo Olivé, gerente general de la NFL México, ha promovido el juego como el “regreso de algo que nunca se fue”. El último partido de la NFL disputado en la Ciudad de México fue en 2022, cuando los 49ers vencieron a los Cardinals de Arizona. Desde entonces, el Estadio Azteca no volvió a ser sede debido a las extensas renovaciones que tuvo que realizarse de cara a la Copa del Mundo. Olivé aseguró que el inmueble no necesitó ajustes mayores tras el Mundial.

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“El estadio está en perfectas condiciones”, dijo Olivé a LA Times en Español. Explicó que las modificaciones hechas para la NFL desde 2016, como los vestidores para fútbol americano, se mantuvieron durante la renovación para el Mundial.

“Estuve ahí ayer. El estadio luce increíble y la cancha se ve fantástica”, agregó Olivé.

En el juego, la banda de rock regiomontana The Warning, ganadora del Latin Grammy en 2024, encabezará el espectáculo de medio tiempo.

Javier Farfán, asesor de marca global y marketing de consumo de la NFL, dijo que la elección se explica por la relación que la liga construyó con el grupo desde la temporada pasada. La banda incluso asistió al Super Bowl de este año en San Francisco. Farfán añadió que la NFL busca abrir su escenario a más géneros y a la música dirigida a los jóvenes.

Los Arizona Cardinals salen al campo antes de un partido contra los San Francisco 49ers en el Estadio Azteca el 21 de noviembre de 2022 en la Ciudad de México, México. (Sean M. Haffey / Getty Images)

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De acuerdo a Olivé, Ticketmaster reportó que más del 54% de quienes compraron boletos para el partido en la Ciudad de México tienen 28 años o menos.

El de la Ciudad de México será uno de los siete espectáculos de medio tiempo que la NFL organiza esta temporada en siete países. Según Farfán, el show de Bad Bunny en el Super Bowl alcanzó a unos 21.2 millones de latinos, un 18% más que el año anterior.

“La comunidad latina es una de las audiencias de mayor crecimiento que tenemos en la NFL, si no la más importante”, dijo Marissa Solis, vicepresidenta sénior de marca global y marketing de consumo de la NFL.

La NFL también está invirtiendo en el crecimiento del fútbol bandera (flag football), especialmente en un país como México, que ha tenido campeonas del mundo en esa disciplina. En 2023, Diana Flores saltó a la fama al protagonizar uno de los comerciales del Super Bowl.

Olivé informó que el año pasado en México, el flag football contó con más de 5,000 escuelas participantes y que más de 3.3 millones de niños y niñas lo practicaron en sus clases de educación física. Con un nuevo acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la meta es alcanzar los cuatro millones al cierre del ciclo escolar 2026-2027, de acuerdo a Olivé.

La selección femenil de fútbol, bandera de México y ya clasificada a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, recibirá un reconocimiento antes del partido. Además, las instalaciones de la UNAM serán sede de una edición del torneo NFL Flag Championships Americas durante la semana del juego.

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Hace tres semanas la liga anunció la creación de la primera liga profesional de flag football en Estados Unidos.

Los aficionados observan mientras se entona el himno nacional antes del partido entre los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona en el Estadio Azteca, el 21 de noviembre de 2022, en la Ciudad de México, México. (Sean M. Haffey / Getty Images)

En lo que respecta a la representación en la cancha de los equipos de la NFL, Olivé reconoció que hay menos mexicanos en la liga que antes, pero explicó que la NFL México trabaja con la ONEFA, la Federación Mexicana de Fútbol Americano y la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA) para desarrollar jugadores. El objetivo es que lleguen a la liga a través del International Player Pathway (IPP), el programa de jugadores internacionales de la NFL. Actualmente, hay alrededor de 58 latinos en las plantillas de la NFL.

“Es un proceso que lleva tiempo”, dijo Olivé, quien recordó que, por ejemplo, cuando llegó el fútbol bandera a México hace un par de décadas, el programa de flag contaba con menos de 100,000 niños y niñas participantes, y ahora están cerca de los cuatro millones.

También, los oficiales de la NFL recalcaron que la campaña Por La Cultura cumple seis temporadas y que 27 clubes participan este año.

Dentro de esa estrategia está el programa Latino Youth Honors, organizado con la Hispanic Heritage Foundation y P&G. Este año cuenta con 61 nominados y elegirá a ocho estudiantes premiados: dos ganadores nacionales recibirán $25,000 cada uno y los otros seis finalistas, $5,000.

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Para Solis, quien creció en la Ciudad de México, este regreso tiene un significado personal.

“Culturalmente, va a ser un partido muy especial”, dijo la ejecutiva de la NFL.

