Diego Pacheco: El campeón es Canelo, todos piden la pelea con Canelo

Diego Pacheco posa con sus cinturones tras derrotar a Jack Cullen en el combate por el título internacional supermediano de la OMB, el 11 de marzo de 2023 en la M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra.

Diego Pacheco tenía 18 años cuando hizo sparring con Saúl Álvarez. Siete años después, el boxeador de Sur Centro dice que está listo para enfrentarlo por un campeonato mundial, pero antes tiene un compromiso que cumplir.

La pregunta de quién debe pelear primero con Álvarez se discutió esta semana lejos de Carson, en la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco. Ahí, el guatemalteco Lester Martínez fue a pedir una pelea que lleva meses esperando.

Pacheco (26-0, 19 KOs) defenderá este sábado sus títulos Plata del CMB e Internacional de la OMB en las 168 libras ante Darius Fulghum (15-1-1, 13 KOs) en el Dignity Health Sports Park. Será su segundo combate con el entrenador Buddy McGirt, con quien debutó en su esquina al detener a Immanuwel Aleem en el undécimo asalto.

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“Estas son las peleas que ocupo para llegar a ese nivel de campeonato mundial”, dijo Pacheco el jueves, después de la conferencia de prensa en el Dignity Health Sports Park. “El campeón es Canelo, todos piden la pelea con Canelo”.

El CMB puso esta semana a Pacheco en el primer puesto de su clasificación supermediana. Martínez, en cambio, llega a la discusión con el título interino del mismo organismo y con un resultado que ya debía acercarlo al campeón.

En agosto detuvo al croata Luka Plantic en el décimo asalto. Según lo que se había dispuesto antes de esa defensa, el ganador quedaría en turno para enfrentar a quien saliera campeón del combate entre Álvarez y Christian Mbilli. Canelo ganó por decisión unánime el 31 de octubre en Arabia Saudita.

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“Me partí el alma trabajando para llegar aquí, más de 15 años en el gimnasio. Sin excusas, sin atajos, solo trabajo duro y dedicación. Así es como ha sido”, dijo Pacheco. “Entonces, cuando me hacen la pregunta, siento que estoy listo. La gente puede decir lo que quiera, pero para un chico de South Central que vino de cero para estar aquí y creer en mí mismo para saber que puedo vencer a cualquiera, vamos, ¿qué más puedo pedir? Estoy listo para pelear. Obviamente, tengo mucho respeto por todos los campeones, sé que están ahí por una razón y lo respeto, pero mi momento está llegando y vengo con todo”.

Martínez (21-0-1, 17 nocauts) ya había empatado con Mbilli en septiembre de 2025, en la misma cartelera en la que Álvarez perdió ante Terence Crawford. Después ganó el cinturón interino por decisión ante Aleem y lo defendió frente a Plantic. En Acapulco, su equipo pidió que se hiciera efectiva la oportunidad ante Álvarez.

La convención terminó sin una orden para ese combate. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, dijo que Álvarez acababa de recuperar el título y que tendría tiempo para definir sus planes. También señaló que el equipo del mexicano está dispuesto a enfrentar a Martínez y que el guatemalteco puede hacer otra defensa del cinturón interino mientras se resuelve el asunto.

El ascenso de Pacheco al número uno tampoco lo convierte por sí solo en retador obligatorio.

Incluso Eddie Hearn, promotor de Pacheco, habló esta semana de la posibilidad de enfrentar a los dos invictos entre sí. La propuesta dependería, de entrada, de lo que ocurra con Fulghum, un peleador de Houston que viene de detener a Yoanki Urrutia en tres asaltos.

Pacheco dijo que no ha visto una pelea completa ni un video de Fulghum. Su atención, explicó, ha estado en los ajustes que McGirt le ha pedido en defensa y en el trabajo a corta distancia. El entrenador también le ha señalado errores que habían pasado inadvertidos para él durante años.

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“Siento que en los seis meses que tengo con él he aprendido más que en todos los 15 años que he boxeado”, dijo Pacheco. “La verdad que siento que él fue la pieza que necesitábamos en mi equipo”.

El angelino también explicó por qué no avanzaron las oportunidades de enfrentar a Mbilli y a Hamzah Sheeraz. En ese momento, dijo, tenía 23 años y carecía de un mánager que lo orientara en las negociaciones para una pelea de campeonato mundial. Ahora cuenta con un nuevo equipo de representación y dice sentirse preparado para aceptar una oportunidad de ese tamaño.

La del sábado tiene rival, sede y dos cinturones en juego. La de Canelo sigue pendiente incluso para el hombre que ya ganó el título interino.