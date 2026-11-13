Svitolina elimina a Sabalenka y avanza a semifinales de las WTA Finals

Elina Svitolina, de Ucrania, celebra su triunfo sobre Aryna Sabalenka en las Finales de la WTA en Indian Wells.

La ucraniana Elina Svitolina dio una de las sorpresas del torneo el viernes al vencer 6-3, 3-6, 6-1 a Aryna Sabalenka y avanzar a las semifinales de las WTA Finals 2026, que se celebrarán este sábado en Indian Wells.

Fue un duelo con más errores que tiros ganadores para ambas jugadoras. Svitolina terminó con 21 tiros ganadores y 24 errores, y convirtió 6 de sus 8 oportunidades de quiebre. Es su primera victoria sobre Sabalenka en seis años y apenas la segunda en ocho enfrentamientos.

“Me dio algunas oportunidades aquí y allá para que pudiera encontrar mis golpes”, dijo Svitolina tras el partido.

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“Mi experiencia me ayudó, porque conozco muchas historias de jugadoras que, incluso tras perder dos partidos, lograron clasificarse. Estaba muy molesta por el primer partido aquí, tanto por el esfuerzo como por la ejecución. Así que simplemente traté de encontrar mi juego y jugar mejor. Y luego, poco a poco, creo que lo encontré y, físicamente, me movía mejor y jugaba mejor”, añadió la ucraniana, quien ganó este torneo en 2018 y fue subcampeona en 2019. No había vuelto a clasificarse hasta esta temporada.

Antes de eso, la rusa Mirra Andreeva, de 19 años y tercera del mundo, volvió a ganar su partido de la fase de grupos en dos sets. Esta vez venció 6-2, 6-1 a Diana Shnaider, número 10 del mundo, quien entró como reemplazo de la lesionada Karolina Muchova.

Muchova fue la segunda jugadora en abandonar el torneo, tras la retirada de Elena Rybakina, horas antes del inicio, por problemas de salud.

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Con la fase de grupos terminada, quedan cuatro jugadoras en el cuadro de individuales. Andreeva enfrentará a Jessica Pegula el sábado (12 p.m, Tennis Channel) por un lugar en la final del domingo. En el segundo turno, Linda Noskova enfrentará a Svitolina por el otro boleto a la final.

