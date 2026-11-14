Darius Fulghum le quita el invicto y dos títulos a Diego Pacheco en Carson

Darius Fulghum venció por decisión unánime a Diego Pacheco el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park. Los jueces dieron tarjetas de 115-112 x2 y 114-113.

El peleador de Texas le propinó al angelino su primera derrota en 27 combates profesionales y se llevó los títulos de peso supermediano Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Pacheco intentó trabajar en corto en los primeros asaltos, pegándose a Fulghum para limitarle el espacio. Cuando empezó a encontrar la distancia para lanzar el jab, Fulghum siguió avanzando y respondiendo. Para entonces, el boxeador del Sur Centro de Los Ángeles ya sangraba por un corte debajo del pómulo derecho.

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DFG gets a big win in LA.



📝 115-112, 115-112, 114-113.



Darius Fulghum hands Diego Pacheco the first defeat of his career to win the WBC Silver & WBO International Super Middleweight Titles.#PachecoFulghum live on DAZN & TNT pic.twitter.com/3GOsEnSnU5 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 15, 2026

En el cuarto asalto, Pacheco conectó varias combinaciones que sacudieron a Fulghum. El texano volvió a presionarlo y respondió con golpes cada vez que Pacheco intentó retomar la iniciativa con el jab.

En el noveno, después de varias advertencias por golpes en la nuca, el réferi le descontó un punto a Fulghum. Los tres jueces le dieron la victoria al cabo de los 12 asaltos.

“No me sentí como quería desde el inicio, pero no hay excusas, felicidades a Darius”, dijo Pacheco. “Quiero volver a enfrentarlo. Él hizo lo que tuvo que hacer, sé que es un gran peleador, pero fui yo quien no tuvo una buena noche”.

Pacheco, que quedó con marca de 26-1 y 19 nocauts, dijo que el corte no lo distrajo.

Fulghum, que mejoró a 16-1-1 con 13 nocauts, señaló que contener el jab del angelino fue una de las tareas más difíciles de la pelea.

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“Fue una pelea difícil, tuve que trabajar duro para contener su jab, es muy bueno con el jab, pero pude detenerlo”, dijo Fulghum.

Olascuaga retiene su título

Anthony ‘Princesa’ Olascuaga defendió por sexta vez el título mundial de peso mosca de la OMB al vencer al colombiano Yuberjen Martínez por decisión unánime.

Dos jueces marcaron 115-112 y el tercero, 114-113.

Martínez, medallista de plata en Río 2016, sacudió a Olascuaga en el tercer asalto. El campeón respondió al contragolpe en su primera pelea en el área de Los Ángeles. Ya en los últimos segundos del duodécimo, Olascuaga derribó al colombiano con una derecha. Martínez se levantó y la pelea terminó apenas concluyó la cuenta.

“Lo subestimé, me frustró, pero lo pude tumbar, un poco tarde, pero lo hice”, dijo Olascuaga. “El jab fue la clave”.

Olascuaga mejoró a 13-1 con nueve nocauts. Martínez, que había ganado por nocaut sus siete peleas profesionales anteriores, sufrió su primera derrota.

Sheehy y Adeleye ganan por decisión unánime

Charlie Sheehy ganó los 10 asaltos en las tarjetas de los tres jueces, que marcaron 100-90 a su favor frente al argentino José Matías Romero. El boxeador de San Francisco se quedó con el título Continental Gold de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y mejoró a 14-0 con ocho nocauts.

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En el combate que abrió la cartelera principal, el británico David Adeleye derribó a Alexander Flores en el tercer asalto. El peleador de Rowland Heights se levantó y completó los 10 episodios, pero los tres jueces puntuaron 100-89 a favor de Adeleye, que se quedó con el título Internacional de peso pesado de la AMB.

Federico Pacheco sigue invicto

Federico Pacheco Jr. abrió las preliminares con un nocaut sobre Jack May a los 2:59 del quinto asalto. El peso pesado derribó a May por primera vez en el cuarto. May superó esa cuenta, pero no pudo levantarse a tiempo tras la segunda caída.

Pacheco mejoró a 12-0 con nueve nocauts. Diego vio la pelea de su hermano y celebró el triunfo antes de volver a los vestidores.

En los otros combates preliminares, Frank Espinoza noqueó a Abisai Torres Díaz en el segundo asalto, Nishant Dev hizo lo propio ante Sona Akale en el tercero y Zaquin Moses se impuso a Manuel Valentine Lerma por abandono al inicio del cuarto.