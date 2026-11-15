Sean McVay demuestra su capacidad de adaptación en victoria de Rams sobre Cardinals

Con Davante Adams y Puka Nacua fuera de juego, Sean McVay despliega una ofensiva reconfigurada de los Rams en una victoria por 34-6 sobre los Arizona Cardinals.

Los Rams superan un inicio lento en la ofensiva, con Matthew Stafford lanzando para 249 yardas y tres touchdowns, mientras distribuye el balón entre nueve receptores diferentes.

Sean McVay sabe cómo dar un giro estratégico con maestría. Y no solo cuando quiere eludir responder una pregunta.

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No, el entrenador de los Rams demostró la temporada pasada que podía cambiar de dirección —y de formaciones— en un abrir y cerrar de ojos cuando optó por una formación con gran presencia de alas cerradas que ayudó a que la ofensiva de los Rams se convirtiera en la unidad más productiva de la NFL. El domingo, con los receptores estrella Davante Adams y Puka Nacua en la lista de lesionados, el ingenioso McVay lo volvió a hacer con maestría. Alineó a los corredores Kyren Williams y Blake Corum al mismo tiempo. Utilizó un liniero ofensivo adicional en algunas ocasiones.

Y sobrevivió a la salida de dos centros por lesiones mientras los Rams arrollaban a los Cardenales de Arizona 34-6 en el State Farm Stadium. Matthew Stafford lanzó tres touchdowns y Corum corrió para 100 yardas y anotó un touchdown, mientras los Rams ampliaban su racha ganadora a cuatro partidos. Kam Kinchens y Wesley Bailey interceptaron pases y los Rams acumularon cinco capturas, mejorando su récord a 6-4 antes de su semana de descanso, algo que McVay y sus jugadores han estado esperando con ansias desde hace semanas.

Los Rams no volverán a jugar hasta la noche previa al Día de Acción de Gracias, cuando reciban a los Green Bay Packers en un partido que podría tener enormes implicaciones para los playoffs. Todos los equipos de la NFC Norte están en la contienda por los playoffs. Los Detroit Lions (7-2), los Chicago Bears (7-2), los Minnesota Vikings (7-2) y los Packers (6-4) luchan por el título de la división y los puestos de comodín. Los 49ers de San Francisco (8-1), los Seahawks de Seattle (6-4), actuales campeones del Super Bowl, y los Rams compiten en la NFC Oeste.

Dado que solo un equipo de la NFC Este y de la NFC Sur está en camino a los playoffs, los equipos que se clasifiquen como comodines —y los que se queden fuera de los playoffs— provendrán de la NFC Norte y de la NFC Oeste.

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El corredor de los Rams, Blake Corum, lleva el balón contra los Arizona Cardinals durante la primera mitad del partido del domingo.

(Ross D. Franklin / Associated Press)

Los Rams tienen lo que ESPN calificó la semana pasada como el calendario restante más difícil, con partidos contra los Packers, los Chiefs de Kansas City, como visitantes ante los 49ers, los Cowboys de Dallas y dos partidos contra los Seahawks, intercalados con un viaje a Tampa Bay.

La victoria del domingo sobre los Cardinals le dio a los Rams la oportunidad de dar un suspiro de alivio al entrar en un receso que podría permitir que jugadores como Adams, el ala cerrada Terrance Ferguson y el liniero defensivo Kobie Turner se recuperen, y que el ala defensiva Myles Garrett siga encontrando su ritmo.

Pero además del ingenio de McVay, los Rams demostraron contra los Cardinals que cuentan con profundidad en su plantilla.

Stafford completó pases a nueve receptores. Konata Mumpfield, Tutu Atwell, Xavier Smith y el novato CJ Daniels tuvieron recepciones de más de 20 yardas en la primera mitad.

Smith, quien fue liberado por los Rams en octubre y fichado de la escuadra de prácticas de los 49ers de San Francisco la semana pasada, atrapó un pase de touchdown al final de la primera mitad.

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En la semana 6, los Cardinals derrotaron a los Rams 18-16 en el SoFi Stadium a pesar de no anotar un touchdown. El domingo, en el primer partido de la NFL del mariscal de campo novato Carson Beck con los Cardinals, los Rams volvieron a permitir únicamente goles de campo, y esta vez provocaron pérdidas de balón y contaron con suficiente poder ofensivo para mantener a los Cardinals sin victorias en casa desde la semana 2 de la temporada 2025.

Los Rams tomaron el control al final de la primera mitad al anotar dos touchdowns en menos de un minuto.

Primero, Stafford coronó una serie ofensiva con un pase corto de touchdown al ala cerrada Tyler Higbee cuando faltaba 1:06 para terminar el segundo cuarto, lo que les dio una ventaja de 10-6.

En la serie siguiente, el receptor de los Cardinals, Devin Duvernay, se lanzó a por un pase, pero mientras rodaba por el césped, el balón salió disparado al aire y terminó en las manos de Kinchens, quien lo devolvió 33 yardas. Stafford luego encontró a Smith en el centro del campo para un touchdown de 22 yardas.

La carrera corta de touchdown de Corum a principios del tercer cuarto inició la goleada y el pase de touchdown de Stafford al ala cerrada Davis Allen aumentó la ventaja a 31-6.

Corum terminó con 100 yardas en 17 acarreos y atrapó tres pases para 19 yardas. Williams corrió para 23 yardas en 12 acarreos y atrapó dos pases para nueve yardas.

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No todo fueron buenas noticias: el centro Coleman Shelton abandonó el partido en el segundo cuarto debido a una lesión en el tendón de la corva y fue reemplazado por Dylan McMahon. Poco después, McMahon sufrió una lesión en la rodilla y fue reemplazado por Beaux Limmer.

Los jugadores de los Rams tendrán casi una semana libre antes de comenzar los preparativos para enfrentarse a los Packers.

Pero McVay estará ocupado planeando sus próximos movimientos.

