A sus 19 años y en su debut en el torneo, Andreeva derrota a Svitolina para ganar las WTA Finals

Mirra Andreeva, de Rusia, reacciona tras ganar la final de las Finales de la WTA contra Elina Svitolina, de Ucrania, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Indian Wells, California.

A sus 19 años y sin perder un solo set en todo el torneo, la rusa Mirra Andreeva derrotó 7-5 y 6-3 a la ucraniana Elina Svitolina para conquistar el torneo de las Finales de la WTA el domingo en la Cancha 2 de Indian Wells. Fue la primera ocasión en que Andreeva clasificaba a este torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo, pero que tuvo en el proceso dos bajas, incluyendo la de la campeona defensora y número uno del ranking mundial, Elena Rybakina.

Jugando como toda una veterana y bajo la conducción de su entrenadora Conchita Martínez, Andreeva utilizó su amplia gama de habilidades para vencer a la veterana Svitolina, quien también gozó de un buen torneo y dejó en el camino a favoritas como Aryna Sabalenka .

Las finales iban a jugarse en Arabia Saudita, pero en julio se trasladaron a Indian Wells debido a los conflictos en el Medio Oriente. Es la despedida de Indian Wells, pues ahora el torneo se traslada a Charlotte de 2027 a 2029.

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“Gracias a mi equipo que me hace trabajar cuando hay veces que no quiero”, dijo Andreeva, quien no perdió un solo set en cinco partidos del torneo. “Me gustaría agradecer a mi misma, por siempre hacer el trabajo, por siempre creer en mi misma, por tener el compromiso conmigo misma”.

“Di todo de mí, todo el trabajo para estar en el último partido de la temporada”, dijo Svitolina, quien dio a luz en octubre de 2022 y regresó en 2023, una vuelta al deporte que se tradujo en varios títulos y semifinales de Grand Slam. “Me da inspiración para regresar a la pretemporada y dar lo mejor de mí”.

Mirra Andreeva, de Rusia, abraza a un miembro de su equipo tras vencer a Elina Svitolina, el domingo en Indian Wells, California. (Gregory Bull / Ap Photo/gregory Bull)

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Al ganar, Andreeva brincó de felicidad, como una jovencita que finalmente se sacó de encima todas las expectativas, en un año en el que logró su primer Grand Slam, Roland Garros.

La bolsa total de las WTA Finals fue de 10 millones de dólares, de los cuales más de 3 millones se llevó Andreeva, incluido un auto nuevo.

“Es una enorme motivación para sacar mi licencia de conducir”, sonrió Andreeva al ver las llaves de su nuevo auto.

Andreeva se unió a Chris Evert, Tracy Austin, Steffi Graf, Monica Seles, Martina Hingis y Maria Sharapova como campeona adolescente de este torneo, la primera desde Sharapova en 2004.

“Se siente maravilloso el ser parte de este grupo de personas, estoy muy privilegiada de ser parte de ellos”, indicó Andreeva sobre el ser parte del grupo selecto de jóvenes campeonas de la WTA.

