Anthony Vargas se prepara para debutar el 5 de diciembre en Bare Knuckle Boxing en el Orpheum Theatre de Los Ángeles.

Cuando Eric García llamó a un contacto de Bare Knuckle Boxing para hablarle de Anthony Vargas, empezó por decirle que entrenaba a un creador de contenido. Su interlocutor creyó que le estaba proponiendo una colaboración para redes sociales. García tuvo que precisar de qué se trataba.

“No, amigo, quiero que pelee. Queremos conseguirle una pelea”, recordó el entrenador.

Vargas, de 26 años, debutará en el boxeo a puño limpio el sábado 5 de diciembre en el Orpheum Theatre de Los Ángeles en la velada de BKB 62.

BKB lo anunció como estelar de la cartelera que se transmitirá por TikTok, la plataforma donde Vargas reúne a más de 9.2 millones de seguidores.

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En la pelea principal de la velada, el excampeón mundial wélter Víctor Ortiz enfrentará a Robert ‘El Gorila’ Durán Jr., hijo del campeón mundial en cuatro divisiones Roberto Durán. Durán Jr. reemplazó a Paulie Malignaggi, quien salió de la cartelera por motivos personales.

Vargas fue mayormente reconocido por “A&B Things”, el canal de YouTube que compartió con Bella Retamosa. Allí publicaban bromas, retos y videos de su vida cotidiana. Con el tiempo, Vargas también incorporó a sus publicaciones momentos de su vida como padre.

Cuando BKB anunció en octubre que lo había firmado para varias peleas, la promotora calculó que sumaba 14.5 millones de seguidores entre TikTok y YouTube.

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“Así es como formas una relación con la gente en internet”, dijo Vargas al explicar por qué comparte asuntos personales, particularmente su relación como padre soltero de su pequeño Noah. “Honestamente, no tengo nada que ocultar. Soy una persona bastante abierta, por eso muestro mi vida”.

El hijo de puertorriqueños tuvo un recorrido en el boxeo que incluye exhibiciones en 2023 y tres victorias profesionales. Debutó como profesional en mayo de 2024 en Houston, donde superó a Jeremy Park por decisión unánime en cuatro asaltos. En 2025 venció antes del límite a Irvin Arnoldo Arévalo Chávez y en junio de este año detuvo en el tercer asalto a Ángel Antonio Mora Bernardino. Esos dos triunfos dejaron su marca en 3-0, con dos victorias antes del límite.

Su popularidad en internet y su paso al ring han dado pie a comparaciones con Jake Paul. Vargas dijo que le interesa aprender de la manera en que Paul presenta su negocio, aunque considera que está tomando un rumbo propio al intentar pelear sin guantes.

Sin embargo, aunque ha escuchado las comparaciones con el YouTuber, Vargas no presta atención a lo que se dice.

“Realmente no lo veo así. Él hace lo suyo, yo hago lo mío”, dijo Vargas. “Yo hago pelea a puño limpio. Siento que es una guerra más peligrosa que el boxeo, y yo mismo he boxeado”.

García lleva cuatro años trabajando con Vargas. Al hablar de su progreso, el entrenador destacó el tiempo que el peleador le ha dedicado a la técnica. También dijo que uno de sus mayores retos ha sido sostener la rutina de entrenamiento cuando los viajes y los compromisos de Vargas en redes compiten por su tiempo.

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“Nadie ha mejorado nunca en el boxeo estando fuera del gimnasio”, dijo García.

El entrenador ya había tenido un acercamiento al boxeo a puño limpio cuando preparó a Dominic Salcido para enfrentar a Ortiz. García, que boxeó profesionalmente, contó que en un principio tenía reservas sobre el formato. Después de aquella experiencia habló con Vargas, quien le propuso intentarlo. Antes de llamar a BKB, García le preguntó si estaba seguro.

El entrenador vio en la propuesta una oportunidad de llevar al recinto y a la transmisión a espectadores que ya seguían a Vargas. Su prioridad la noche de la pelea será más inmediata.

“Quiero ganar, quiero que luzca genial, pero en general, la seguridad es mi enfoque principal”.

BKB en la mira de México

David Tetreault, director ejecutivo de BKB, dijo que su estrategia para hacer crecer la promotora tiene mucho de lo que aprendió en televisión. Trabajó en marketing en Fox y pasó por Golden Boy Promotions. Ahora busca que BKB le dé al público oportunidades de conocer a los peleadores antes de que lleguen a encabezar una velada.

“Nuestros atletas son nuestros activos más importantes”, dijo Tetreault. “Al igual que las estrellas en los programas de televisión y las películas, las estrellas son los activos más importantes”.

Como parte de ese plan, la organización trabaja con Bally’s y Estrella en una serie para peleadores emergentes. Tetreault explicó que el acuerdo incluye transmisiones en inglés y español y que la producción incorpora sensores en las vendas para medir los golpes y mostrar esos datos durante la pelea.

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La función estelar de Vargas en TikTok es otra forma de llevar una pelea al público que ya sigue a uno de sus protagonistas en esa plataforma.

Tetreault también señaló que reclutar a boxeadores conocidos por la afición latina forma parte de la estrategia. Mencionó al mexicano-estadounidense Víctor Ortiz, al cubano Yuriorkis Gamboa y a Joseph ‘JoJo’ Díaz Jr. entre los nombres que BKB ha incorporado.

En México, la promotora hizo su debut en septiembre con una cartelera en el Auditorio Municipal de Tijuana, organizada junto con Zanfer y anunciada con dos peleas de campeonato.

‘México es una pieza muy importante en el rompecabezas’, dijo Tetreault.

En Los Ángeles, añadió, buena parte del público que sigue el boxeo es latino. La fecha del Orpheum reúne dos maneras de llegar a esa afición con Ortiz, a quien muchos conocen por su trayectoria como campeón mundial, y Vargas, a quien millones empezaron a seguir por los videos que hacía fuera del gimnasio.