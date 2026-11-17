A sus 24 años, Maite Cáceres ya tiene experiencia compitiendo en varias categorías en el automovilismo.

La uruguaya Maite Cáceres tiene muy presente un consejo que le dio uno de sus ídolos, el español Fernando Alonso.

Cuando era muy joven, Cáceres le dijo al bicampeón mundial de Fórmula 1 que quería ser como él. La respuesta fue simple: “Trabajo duro”.

Con el paso de los años, la piloto, nacida en Maldonado, comprendió la importancia y la verdad de esas palabras a lo largo de su dura carrera en el automovilismo.

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“Va a haber muchas barreras, no solamente la primera, la segunda, la tercera”, dijo Cáceres al describir su recorrido en un deporte que no solo se rige por los resultados, sino también por los patrocinios y las finanzas de los equipos.

Cáceres ha comenzado a escribir su propia historia en el deporte. Ha competido en la Fórmula 4 Uruguay, en el campeonato USF Juniors en 2022 y en la Fórmula 4 de Estados Unidos. También corrió en la temporada inaugural de la F1 Academy en 2023 con el equipo español Campos Racing y, en 2024, en la Ligier JS F4 Series. Actualmente compite con RAFA Racing Team en la Toyota GR Cup en Estados Unidos.

“Lo importante es trabajar por los sueños, y creo que eso hace la diferencia entre un piloto mediocre y alguien que quiere luchar por lo que quiere y mostrar pasión”, dijo Cáceres.

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Cáceres no solo compite en un deporte dominado por hombres. Como latina, además, conseguir apoyo no ha sido sencillo. Cuando se le preguntó qué pesa más, ser mujer o ser latina, no quiso elegir.

Como mujer, dijo, hay puertas que se abren, pero también hay malos tratos y comentarios. Como latina, señaló que los pilotos de países pequeños llegan sin el respaldo de patrocinadores europeos o estadounidenses, sin circuitos de alto nivel y sin apoyo del gobierno.

“Ahí es donde sale nuestra garra latina”, dijo Cáceres, quien también nombró a Juan Pablo Montoya como ejemplo a seguir.

Pero sus principales mentores los tuvo en casa. Cáceres creció en una familia en la que el automovilismo se vivía a diario. Su padre, Fernando Cáceres, fue piloto de rally. Su hermano, Juan Cáceres, peleó por un lugar en la Fórmula 1. Esa herencia le abrió el camino, pero también le puso un peso encima.

“Sobre todo cuando tienes un padre y un hermano que no solo son pilotos y respiran automovilismo, sino que también han sido exitosos en el deporte, eso lleva una presión extra para poder estar a la altura”, reconoció Cáceres.

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El mejor consejo de su padre aplica tanto dentro como fuera de la pista: escuchar todo, aunque hoy no parezca útil.

“Tenés que imaginarte los consejos como una caja de herramientas”, dijo Cáceres.

Maite Cáceres, de Uruguay y del equipo Campos Racing (3), conduce en la pista durante la sesión de práctica de la 7.ª ronda de la F1 Academy Series: Austin, en el Circuito de las Américas, el 20 de octubre de 2023 en Austin, Texas. (Chris Graythen / Getty Images)

A los consejos de su padre y hermanso, tambén se le suma un psicólogo deportivo. Con él analiza los errores de cada fin de semana de carrera, trabaja los reflejos y busca el equilibrio entre la pista y el salón de clases. Cáceres estudia finanzas en Miami Dade College. Vive sola, lejos de su familia, y reparte el día entre clases, simulador y reuniones con patrocinadores y con su equipo.

“Ha sido como un trabajo de 24 horas sin parar, pero lo disfruto mucho”, dijo Cáceres, quien le ha dado una gran importancia a su educación.

En las carreras, explicó, un fallo mecánico o la retirada de un patrocinador puede borrar un resultado. En la universidad, todo depende de su esfuerzo. Lo aprendió al ver a su hermano. Según Cáceres, Juan tuvo buenos tiempos en su intento de llegar a la F1, pero el equipo Minardi enfrentó la quiebra. De ahí entendió que en el deporte hay muchas cosas fuera de su control y que estudiar también es importante.

“En la vida, la suerte, el automovilismo, a veces hay cosas que se escapan de tus posibilidades de obtener los resultados, ya sea un fallo mecánico (...) o un patrocinador que se cae. Pero para mí, mi carrera universitaria solo depende de mis resultados y mi esfuerzo”, expresó Cáceres.

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Cáceres admite que la Fórmula 1 “es el sueño de todos”, pero que también conoce las realidades y los costos del deporte, especialmente cuando uno sube de categoría. Este año corrió tres fechas en monoplazas, pero reconoce que subir de categoría es caro y que empezó tarde, pues sus padres no la dejaron competir hasta 2017.

También tiene la mira puesta en los prototipos de resistencia, como LMP2, LMP3 y GTP, con las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona como meta.

Cáceres dijo estar muy emocionada de participar en el Gran Premio de Las Vegas como comentarista de Univision para mostrar, desde dentro, cómo se prepara un piloto y analizar la competencia. Después vendrá la búsqueda de patrocinadores para 2027, cuando planea dar el salto a GT4.

La cobertura del Gran Premio de Las Vegas por Univision comenzará a las 7 p.m., hora del Pacífico, con un programa especial previo. Las luces se apagarán a las 7:55 p.m., lo que marcará el inicio de la carrera.