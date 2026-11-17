Parte de las notas de Luis de la Fuente en el Mundial 2026 se encuentran en el Museo de FIFA.

El cuaderno en el que el entrenador de España, Luis de la Fuente, tomó notas durante el Mundial de 2026 se exhibe desde el 17 de noviembre en el Museo de la FIFA, en Zúrich.

Las anotaciones manuscritas del seleccionador permiten conocer parte de la preparación de la selección española durante el torneo en el que conquistó su segundo título mundial. Junto al cuaderno se expone una camiseta del centrocampista Martín Zubimendi.

La muestra reúne objetos recogidos durante la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Anuncio

Entre los recuerdos está el pantalón que vistió Sidny Lopes Cabral frente a Uruguay en la primera participación mundialista de Cabo Verde. La selección africana llegó a los dieciseisavos de final, instancia en la que Lopes Cabral marcó con un disparo de rosca ante Argentina. Los aficionados eligieron ese tanto como el mejor del torneo.

Una de las piezas de la final pertenece al equipo arbitral. Se trata de la cámara corporal que llevó el esloveno Slavko Vincic durante el partido. También se exhibe uno de los balones de la victoria de Inglaterra por 6-4 sobre Francia en el duelo por el tercer puesto, el encuentro con más goles de la competición.

La colección incluye una botella de agua que utilizó Erling Haaland en el partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra. El delantero noruego terminó el Mundial con siete goles.

Anuncio

“Al recopilar y conservar estos objetos, contribuimos a mantener vivas las historias que guardan esos momentos”, dijo por medio de un comunicado el martes, Marco Fazzone, director general del Museo de la FIFA.

La exposición está incluida en la entrada general al museo.