Raúl Jiménez, delantero de México que se recupera de una lesión.

Estados Unidos y México reanudarán su rivalidad en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf 2027, que se disputarán en el SoFi Stadium de Inglewood. Concacaf confirmó este miércoles los cruces y el calendario del torneo.

La quinta edición de las finales reunirá a las selecciones varoniles de Canadá, México, Panamá y Estados Unidos del 25 al 28 de marzo.

El duelo entre Estados Unidos y México estaba reservado para la final, pero se encontrarán en semifinales después de que el Tri de Rafa Márquez apenas clasificó por criterio de gol de visitante ante Jamaica, mientras que el cuadro estadounidense fue primero tras golear a Haití en el marcador global.

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Estados Unidos terminó primero con 6 puntos y diferencia de goles de +8. Canadá quedó segundo con 6 puntos y +4. Panamá fue tercero con 4 puntos y +2. México cerró en cuarto puesto con 3 puntos y diferencia de cero.

Las semifinales se jugarán el jueves, 25 de marzo. Canadá enfrentará a Panamá a las 4 p.m., hora del Pacífico. Estados Unidos y México jugarán a las 7:15 p.m. Los ganadores de semifinales jugarán la final por el título y los perdedores disputarán el tercer lugar. Ambos duelos serán el domingo 28 de marzo.

Estados Unidos ganó los tres primeros títulos del torneo, en 2021, 2023 y 2024. México se coronó por primera vez en 2025.

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