Daniel Suárez celebra en el Victory Lane tras ganar una carrera de la NASCAR Cup Series, el domingo 24 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte.

Daniel Suárez terminó su primera temporada con Spire Motorsports con una victoria, un lugar en la postemporada y el mejor promedio de llegada de sus 10 años en la NASCAR Cup Series.

Ahora quiere ver al Chevrolet número 7 entre los primeros puestos se vuelva habitual.

El piloto regiomontano cerró 2026 con un octavo lugar en el Miami Speedway y terminó en la posición 13 del campeonato. Su triunfo en la Coca-Cola 600, del 24 de mayo en Charlotte Motor Speedway, fue el tercero de su trayectoria en la máxima categoría de NASCAR.

“Se siente muy bien que este año hayamos sorprendido a mucha gente; sin embargo, creo que quiero que se haga algo normal, que se vea el carro número 7 de Daniel Suárez en la parte de enfrente y que nadie se sorprenda”, dijo en entrevista con NASCAR Wire Service. “Y esa es la meta”.

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Suárez llegó a Spire después de cinco temporadas con Trackhouse Racing, que el 1 de julio de 2025 anunció que no continuaría con él en este 2026. En su nueva organización encontró resultados que le permitieron asegurar su regreso para 2027, confirmado por el equipo en octubre.

A sus 34 años, Suárez completó la campaña con tres resultados entre los Top 5 y nueve entre los Top 10. Su promedio de llegada fue de 15.2, el mejor desde que debutó en la Cup Series en 2017.

Para Suárez, esas cifras explican su satisfacción con la temporada. La victoria en Charlotte fue el resultado más visible, pero también valora haber sostenido un rendimiento que le permitió clasificarse al Chase, el formato de campeonato que NASCAR regresó este año.

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“La consistencia que tuvimos yo creo que por el 90% del año, 85% del año, yo creo que es algo muy positivo”, señaló Suárez. “El equipo tiene mucho potencial. A pesar de que tuvimos muy buenas carreras, también hubo muchas distracciones como equipo, personal y demás. Y esperemos que podamos limpiar varias de este tipo de cosas para aún ser mejores para el próximo año”.

Suárez destacó especialmente los primeros seis meses de competencia. Además del triunfo en Charlotte, recordó las ocasiones en que pudo disputar las primeras posiciones desde la clasificación y mantenerse entre los cinco o 10 mejores durante las carreras.

Según su balance, su auto tuvo el mejor promedio de llegada entre los Chevrolet durante la temporada regular. Sin embargo, reconoció que el equipo perdió velocidad conforme avanzó el calendario.

“Fuimos uno de los líderes de Chevrolet con un equipo completamente nuevo. Entonces eso te habla del buen comienzo que tuvimos”, recordó el piloto. “Sin embargo, como fue avanzando el año, creo que perdimos un poquito de nuestra velocidad. Creemos nosotros que sabemos la razón y ese es el tipo de cosas que tenemos que trabajar para mejorar para el próximo año”.

Las áreas que identificó incluyen el trabajo de simulación y el desempeño de los equipos encargados de las paradas en pits. Considera que Spire ya tiene capacidad para ganar carreras y clasificarse a la postemporada, aunque todavía necesita mejorar para disputar el título con regularidad.

“El día de hoy somos un buen equipo, competitivo, que si hace todo bien puede llegar al Chase, a los playoffs, y ganar una carrera o dos de vez en cuando. Pero, si queremos contender por el campeonato, ganar más de una o dos carreras al año y ser un equipo peligroso, tenemos que hacer varios ajustes”.

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Suárez también sabe que la evaluación de su desempeño cambiará después de lo conseguido en 2026.

“Este año fuimos una sorpresa. El próximo año nos van a esperar para ser igual o más fuertes. Entonces tenemos que hacerlo”, afirmó Suárez.

La temporada incluyó responsabilidades fuera de la pista. El nacimiento de su primer hijo, Otto, coincidió con un año en el que también tuvo que negociar su continuidad con Spire. Suárez explicó que necesitó organizar su atención entre la familia, las conversaciones sobre su contrato y la preparación para cada carrera.

“Tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber dividir cuando estás hablando de negociaciones, cuando estás hablando con la familia o cuando estás hablando de qué es lo que tenemos que hacer para ser una décima más rápido”.

Con su asiento asegurado para 2027, Suárez también mantiene el interés en volver a competir en México. La Cup Series corrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2025, pero el país quedó fuera de los calendarios de 2026 y 2027.

Él dijo que NASCAR conserva la intención de desarrollar su presencia internacional y que un regreso requiere resolver aspectos de la organización.

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“NASCAR quiere seguir empujando el tema internacional en México, en Canadá, en Brasil. Pero es muy importante tener las personas correctas para hacer el proyecto”, señaló Suárez. “Fue un sueño hecho realidad correr en casa y ojalá que lo podamos hacer todos los años. Eso sería increíble”.

