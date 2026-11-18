Lexi Loya es una estudiante del Sur de California nominada para los premios anuales de cara al Super Bowl.

Lexi Loya, mariscal de campo de flag football de St. Joseph High School, y Derek González, tackle ofensivo de Nogales High School, figuran entre los ocho finalistas de la cuarta edición de los NFL Latino Youth Honors, anunciados el miércoles por la liga.

El reconocimiento, que la NFL organiza junto con la Fundación Herencia Hispana (HHF, por sus siglas en inglés) y con Procter & Gamble como patrocinador principal, premia a estudiantes de último año de secundaria que destacan en el campo, en el aula y en su compromiso con la comunidad latina.

Los ganadores nacionales, uno en la rama varonil y otra en la femenil, recibirán una beca universitaria de 25,000 dólares cada uno. Los otros seis finalistas obtendrán 5,000 dólares.

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Los ocho asistirán al Super Bowl LXI y participarán en actividades de mentoría y orientación profesional en la industria deportiva durante la semana del partido en Los Ángeles. Esa misma semana se darán a conocer los dos ganadores, quienes serán invitados a los National Youth Awards de la HHF en 2027.

Cada uno de los 32 equipos de la NFL nominó a un jugador y una jugadora de último año, ya sea de fútbol americano equipado o de flag football. Los requisitos incluyeron un promedio académico (GPA) mínimo de 3.0, estadísticas verificables y residir en o cerca de un mercado de la NFL.

De 61 nominados, un panel eligió a ocho finalistas, uno por cada división de la liga.

Nominada por Los Angeles Rams, Loya, residente de Sunset Beach, mantiene un GPA de 4.67 y juega como mariscal de campo y otras posiciones. Capitana durante tres años, acumula 4,757 yardas aéreas y 72 pases de anotación, además de 628 yardas y ocho touchdowns por tierra. Ha sido tres veces consecutivas Jugadora Más Valiosa de la Santa Fe League y fue nombrada Jugadora del Año por el Long Beach Press-Telegram. Suma más de 90 horas de voluntariado. Su abuelo paterno emigró de México y su abuela es originaria de España.

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Nominado por Los Angeles Chargers, González, de South Gate, es un prospecto de tres estrellas con GPA de 3.8. Recibió distinciones All-League, All-CIF y fue MVP de su liga.

Tuvo ofertas de programas de la División I como Georgia, Tennessee, Vanderbilt y Texas Tech antes de comprometerse con la Universidad de Kansas. Se graduará antes de tiempo para iniciar su etapa universitaria. Señala como inspiración a su abuela Migdalia y a su madre, ambas dueñas de negocios de catering de cocina mexicana.

Los otros seis finalistas