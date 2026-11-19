Los Lakers y la editorial TASCHEN anunciaron este jueves el lanzamiento de una edición limitada del libro Lakers: An Official History of the Purple & Gold, una publicación que repasa siete décadas de historia de la franquicia a través de fotografías, testimonios de sus protagonistas y material de archivo.

A diferencia de la edición comercial que salió a la venta el pasado 22 de septiembre, la nueva publicación incorpora piezas de colección, entre ellas fragmentos autenticados de la duela original del Staples Center —ahora conocido como el Crypto.com Arena—, escenario de cinco equipos campeones de los Lakers y del último partido en la carrera de Kobe Bryant.

Solo se producirán 1,100 ejemplares a nivel mundial, de los cuales 1,000 corresponderán a la edición para coleccionistas, con un precio de $2,400 cada uno, mientras que los 100 restantes formarán parte de una edición artística cuyo costo será de $9,600.

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“Los Lakers han tenido un impacto extraordinario en el baloncesto y la cultura popular, y queríamos que este libro reflejara todo el alcance de esa influencia, desde el propio deporte hasta el arte, la moda, la música y mucho más”, expresó Vikki Tobak, editora de la publicación, mediante el comunicado de prensa.

“La edición limitada lleva esa visión un paso más allá, reuniendo artículos de colección poco comunes, obras de arte y contribuciones personales de quienes ayudaron a construir la historia del equipo”.

El libro, de 528 páginas, estará resguardado en una caja de cuero confeccionada por el diseñador Jeff Hamilton, responsable de las chamarras que utilizaron los Lakers para celebrar sus campeonatos de la NBA en 2000, 2001, 2002 y 2020.

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El diseño incorpora elementos característicos de esas prendas, como los escudos del equipo, parches con los años de los campeonatos y referencias a la ciudad de Los Ángeles.

Cada ejemplar incluirá, además de un fragmento de la duela del Staples Center, una huella original de la mano de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Michael Cooper, Kurt Rambis, Byron Scott o Pat Riley, todos vinculados con la época del Showtime.

Los compradores descubrirán a quién pertenece la huella una vez que reciban el libro.

La edición de mayor precio incluirá también una reproducción de Fastbreak, obra que los Lakers encargaron en 1987 al artista estadounidense Ernie Barnes (1938-2009), quien plasmó en la pintura el estilo de juego que caracterizó al conjunto angelino durante la década de los 80.

La reproducción, de 41 por 24.5 pulgadas, estará impresa sobre un panel de aluminio y acompañada de siete placas firmadas a mano por Johnson, Abdul-Jabbar, Worthy, Cooper, Rambis, Scott y Riley.

Más allá de los artículos de colección, la publicación reúne fotografías y obras de arte inéditas, así como relatos de distintas generaciones de jugadores, entrenadores, directivos y personalidades del entretenimiento que han formado parte del entorno de los Lakers.

Abdul-Jabbar estuvo a cargo del prólogo, Jeanie Buss escribió la introducción y Phil Jackson participó con el epílogo. Entre los colaboradores figuran también Shaquille O’Neal, Pau Gasol, LeBron James y Luka Dončić, además de figuras del espectáculo como Jack Nicholson, Dyan Cannon, Paula Abdul y Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers.