NUEVA YORK, 17 DE OCTUBRE DE 2026. Son Heung-min (7), de LAFC, controla el balón durante el segundo tiempo del partido contra New York City FC en Citi Field.

Son Heung-min cerró la temporada regular con 15 asistencias, más que cualquier otro jugador de LAFC. Antes de abrir los playoffs en St. Louis, el delantero surcoreano habló de lo que espera de su segunda postemporada con el club.

“Estoy aquí para representar a este club y quiero que este club gane un trofeo”, dijo Son el sábado en conferencia de prensa. “Vine a ganar el título. Mi mayor objetivo es que el equipo salga campeón antes de que me vaya”.

Para seguir en la pelea por la Copa MLS, el LAFC tendrá que ganar al menos una vez en Energizer Park y ganar en su casa en la serie de mejor de tres. El equipo de Xavi Tamarit consiguió tres victorias en 17 partidos como visitante en la fase regular.

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El lunes 23 de noviembre (5 p.m. PT, Apple TV), abrirá la serie en el mismo estadio donde cayó 2-1 en mayo.

“Tuvimos una temporada regular difícil”, reconoció Son. “En la temporada regular, a los jugadores les costó y perdieron mucha confianza. Los playoffs y la temporada regular son dos competiciones completamente distintas”.

LAFC terminó sexto en el Oeste y perdió sus últimos dos partidos, 3-1 en casa ante Minnesota United y 2-1 en Seattle. Tamarit, quien asumió de manera interina tras la salida de Marc Dos Santos, registró una victoria, dos derrotas y tres empates en sus seis partidos al frente del equipo.

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En Seattle, LAFC recibió el primer gol al minuto de juego. En su visita a St. Louis en mayo, Tomas Totland abrió el marcador a los cuatro minutos. Ese dato ayuda a explicar qué necesita cambiar el lunes, pues en los 15 partidos de liga en que recibió el primer gol, LAFC perdió 12 y empató tres. Cuando se puso en ventaja, ganó 12 y empató cuatro.

El surcoreano marcó siete goles en la temporada regular y Denis Bouanga lideró al equipo con 18.

“Con Bouanga nos entendemos sin hablar. Creo que es porque tenemos estilos parecidos”, dijo Son. “Cuando a Bouanga le va bien, al equipo le va bien. Creo que mi tarea es ayudarlo a hacer las jugadas que más le gustan”.

Del otro lado, St. Louis terminó tercero del Oeste bajo el mando de Yoann Damet, amarró 21 partidos invicto entre todas las competiciones y en octubre ganó la Copa Abierta, el primer trofeo de su historia. Aseguró la localía en esta ronda con un triunfo 1-0 en Houston en la última jornada.

Si LAFC gana el lunes, podrá cerrar la serie el sábado 28 de noviembre a las 5:30 p.m. PT en el BMO Stadium. Si pierde en St. Louis, tendrá que ganar en casa para forzar un tercer encuentro, programado para el miércoles 2 de diciembre a las 5 p.m. PT, nuevamente en el Energizer Park. Cada empate en tiempo reglamentario se resuelve directamente en penales.

