Max Verstappen aguantó la presión de principio a fin y ganó el sábado el Gran Premio de Las Vegas.

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, aguantó la presión de principio a fin y ganó el sábado el Gran Premio de Las Vegas, en una carrera de 50 vueltas por las calles de la ciudad. El neerlandés consiguió su tercera victoria en este circuito.

Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, terminaron en segundo y tercero, respectivamente. Los dos Mercedes, que amenazaron la punta durante casi toda la noche, sucumbieron en el cierre.

George Russell salió en primera fila junto a Verstappen, que tenía la pole, pero no logró superarlo en la arrancada. Las rectas largas lo mantuvieron como una amenaza constante hasta que, en las vueltas finales, chocó contra el muro.

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“El riesgo era demasiado alto y pagué el precio”, admitió el británico al sitio oficial de la Fórmula 1.

Su compañero, Kimi Antonelli, también retrocedió en el tramo final debido a problemas en su auto. Con eso, la última vuelta de Verstappen fue un paseo.

Ferrari también vivió una noche para olvidar. Lewis Hamilton y Charles Leclerc chocaron entre sí en las últimas vueltas.

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Verstappen dijo que nunca había visto una carrera así en la Fórmula 1.

Checo Pérez no finalizó la carrera después de chocar en su auto de Cadillac. (Angel Almada/Especial para LA Times en Español)

“Fue una locura. Realmente, realmente surrealista, algo que nunca he visto en la Fórmula 1”, afirmó tras la victoria.

Con la victoria, Verstappen se afianza en el segundo lugar del campeonato de pilotos, detrás de Antonelli y le saca más ventaja a Hamilton y Russell.

Franco Colapinto, de Alpine, quedó en el puesto seis en Las Vegas, mientras que Carlos Sainz, de Williams, finalizó en octavo. Fernando Alonso, de Aston Martin, y Checo Pérez, de Cadillac, no terminaron. Pérez chocó en la vuelta 18 con el brasileño Rafa Camara y tuvo que abandonar el Gran Premio.

Pérez también recibió una sanción de cinco posiciones en la parrilla de salida para el Gran Premio de Qatar. El mexicano había llegado hasta la posición 14, pero las largas rectas complicaron al jalisciense.

Colapinto logró ocho puntos, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly finalizó en quinto.

