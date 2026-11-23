Diana Flores, bicampeona mundial, mariscal de campo y capitana de la selección mexicana de flag football, sabe que vive un momento muy importante, no solo para ella, sino también para el deporte que tanto le apasiona.

“Es un momento súper especial para el flag football”, dijo Flores en una entrevista con LA Times en Español. “Entra a una nueva era, con los Juegos Olímpicos, el flag football profesional y más oportunidades para niños y jóvenes”.

Flores firmó oficialmente con la marca deportiva Nike a menos de dos años del debut olímpico del fútbol bandera en Los Ángeles 2028. Con el acuerdo, Flores dijo que intentará ayudar a dar forma y ampliar las iniciativas de flag football, en el esfuerzo de la marca por elevar el deporte a escala global previo a los Juegos Olímpicos.

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Flores, quien se dio a conocer mundialmente al protagonizar el comercial “Run With It” de la NFL durante el medio tiempo del Super Bowl LVII en 2023, recordó que, de niña, no siempre encontraba espacios para jugar “por ser niña en este deporte”. Ahora, dijo, quiere usar la alianza para hacer el deporte más accesible “no solo aquí en Estados Unidos, sino en México, en mi país, en todo el mundo”.

Flores creció en la Ciudad de México, empezó a jugar flag football a los 8 años y se incorporó a la selección nacional a los 16 años, con la que obtuvo grandes logros. Ahora es embajadora global de la NFL y de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF). También fue una de las voces principales a favor de la inclusión del flag football en Los Ángeles 2028, donde espera competir por el oro junto a sus compañeras seleccionadas.

“Tengo objetivos fijos: los Juegos Olímpicos, seguir representando a México y llevar una medalla olímpica a casa”, afirmó Flores al hablar de sus planes.

Diana Flores durante un evento en Nueva York. (Elsa / Getty Images)

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México aseguró su lugar en Los Ángeles 2028 en agosto pasado, cuando venció a Gran Bretaña en el partido por el bronce del Campeonato Mundial de la IFAF en Düsseldorf, Alemania. Un día antes, el equipo había caído ante Canadá en la semifinal, frustrando su sueño de ganar el campeonato mundial.

“Nuestro objetivo era llegar a la final”, reconoció Flores. “Pero sabíamos que el objetivo iba más allá de la medalla en ese mundial. Era la clasificación, era el sueño por el que hemos peleado durante mucho tiempo”.

Tras el silbatazo final, dijo, las integrantes del equipo lloraron y rieron al mismo tiempo, con sus familias presentes en Alemania.

“Es uno de esos momentos que siempre se quedarán en mi corazón”, indicó Flores.

La preparación olímpica ya arrancó, con los entrenamientos en la Ciudad de México, como parte de un proceso de selección que definirá al equipo olímpico en 2027.

“En nuestro país hay muchísimo talento”, dijo Flores, quien espera una gran competencia en la convocatoria final rumbo a las Olimpiadas.

Flores, al hablar sobre cómo ha cambiado el fútbol bandera con el paso del tiempo, dijo que los cambios han sido principalmente en la velocidad, el nivel atlético y la estrategia. También sostuvo que México fue pionero en tácticas que hoy usan otras potencias, como jugar con dos mariscales y recurrir a jugadas de engaño.

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“En el Mundial de 2021 éramos las únicas que jugábamos de esa manera”, afirmó. “Ahora equipos como China, Japón, Canadá e incluso Estados Unidos han replicado y adaptado ciertas cosas”.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, y el comisionado de la NFL, Roger Goodell, junto a Diana Flores (33, selección femenina de México) y Silvia Contreras (3, selección femenina de México), el domingo 16 de agosto de 2026 en el Campeonato Mundial de Flag Football de la IFAF 2026, en Düsseldorf, Alemania. (Alex Kraus / AP)

Por eso, dijo, ya no es posible predecir quién ganará en Los Ángeles 2028.

“Hoy todos tienen una gran oportunidad”, expresó Flores.

Flores también recordó que hace unos cuatro años celebraban cada estado que sumaba el flag football femenino a sus programas de preparatoria.

“El flag football no ha llegado solo para ser una moda”, dijo. “Ha llegado a reescribir la narrativa de lo que significa ser mujer en el deporte”.

Flores llegó a la élite sin una liga profesional, por lo que considera que la liga que la NFL prepara para 2027 cambiará el rumbo del deporte.

“Hoy jugamos por amor al arte. Las atletas también son profesionistas, son mamás, son todo al mismo tiempo”, explicó. “Poder hacer una vida jugando el deporte que amamos será un sueño hecho realidad”.

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En la actualidad existen las ligas infantiles, de clubes y programas de preparatoria, y la NCAA adoptará el deporte próximamente.

“Lo que nos falta es lo de arriba”, dijo Flores, refiriéndose al fútbol bandera profesional para adultas.

Flores reveló que estuvo a punto de estudiar ingeniería bioquímica. Ya había sido admitida, pero un mes antes de iniciar la carrera aceptó una beca deportiva en el Tec de Monterrey, donde estudió mercadotecnia y comunicación.

“En mi deporte no había futuro más allá del campo”, recordó Flores. “Decidí quedarme en el flag por el puro amor al deporte, sin saber que eso me abriría muchísimas más puertas”.

Hoy, además de jugar, es autora del libro “Flag Football for Dummies” y conduce un nuevo podcast. Dijo que asume su papel como figura del deporte “con mucha responsabilidad”.

“Tenemos la oportunidad de definir el futuro de este deporte”, concluyó.

