El Mundial femenino de 2031 se jugará en cuatro países de la Concacaf: Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica. Así lo aprobó el lunes un Congreso Extraordinario de la FIFA.

Las federaciones miembro se reunieron de forma virtual. También confirmaron a Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales como sedes del torneo de 2035.

La edición de 2031 será la primera con 48 selecciones y la primera organizada por cuatro federaciones.

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Las dos sedes se eligieron por aclamación. Antes hubo procesos de candidatura que el Consejo de la FIFA abrió en marzo de 2025.

La decisión llegó casi 35 años después del partido inaugural del primer Mundial femenino, celebrado en 1991 en Estados Unidos, con 12 selecciones.

“Nuestro objetivo, por supuesto, es hacer que el fútbol femenino sea verdaderamente global y construir el futuro junto con todas las federaciones miembro y todos los actores involucrados”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de que se designaran las sedes. “Este es un momento de orgullo para ustedes, para nosotros, para todos”.

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Infantino agregó que 2031 y 2035 deben ir “mucho más allá de la cancha”. Pidió más jugadoras, más niñas inspiradas y más mujeres como entrenadoras, árbitras, dirigentes y líderes.

“Nuestras prioridades para el fútbol femenino son muy, muy simples: tenemos que expandir el juego a nivel global, tenemos que cerrar las brechas que todavía existen y tenemos que construir el futuro juntos”, señaló el polémico dirigente de la FIFA.

En su cierre, el dirigente suizo dijo que el fútbol “pertenece a todos, en todas partes del mundo”. Añadió que hacen falta oportunidades, desarrollo, infraestructura y recursos para lograrlo. “Y juntos tendremos un impacto real”, afirmó.

