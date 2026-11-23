El LAFC tuvo el empate en el séptimo minuto de reposición. Tommy Mihalić cruzó el balón a ras de césped frente a la portería y Sergio Vásquez llegó al segundo poste, pero su remate de volea salió desviado. St. Louis City sostuvo el 3-2 el lunes en Energizer Park y tomó ventaja en la serie al mejor de tres de la primera ronda de los playoffs de la MLS. Fue la primera victoria de postemporada en la historia del club de Misuri.

El equipo de Xavi Tamarit tuvo más el balón en el primer cuarto de hora, pero St. Louis fue ganando terreno y abrió el marcador al minuto 35 tras una pérdida angelina cerca del mediocampo. Rafael Navarro recibió un pase largo a espaldas de la defensa, entró al área y tocó atrás para Daniel Edelman, quien remató de primera al lado izquierdo de la portería.

St. Louis amplió la ventaja al 51. Jeong Sang-bin recibió en el borde del área y sacó un disparo de media distancia que pegó en el poste izquierdo antes de entrar. Once minutos después, Ryan Porteous envió un centro que Sergi Palencia desvió de cabeza para el 2-1. El propio Palencia evitó poco después otro gol de St. Louis al barrerse dentro del área para bloquear un remate de Navarro.

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Simon Becher volvió a poner a St. Louis dos goles arriba al 78, apenas dos minutos después de entrar. El delantero aprovechó un balón suelto tras una pérdida del LAFC y, en su primer toque, remató desde fuera del área hacia la esquina inferior derecha. Siete minutos más tarde, una mano de Chris Durkin dentro del área le dio al LAFC un penal que Denis Bouanga convirtió para el 3-2. Fue su undécimo gol en los playoffs de la MLS, con el que igualó a Jordan Morris como máximo anotador de postemporada entre los jugadores activos.

El LAFC todavía tuvo el remate de Vásquez y un tiro libre de Son Heung-min que pasó por encima del travesaño. Ahora deberá ganar el sábado 28 de noviembre a las 5:30 p.m., hora de Los Ángeles, en el BMO Stadium. Una victoria obligaría a disputar el tercer partido el miércoles 2 de diciembre en St. Louis. Si el segundo encuentro termina empatado en el tiempo reglamentario, se definirá por penales.

El segundo juego de la serie será en el BMO Stadium el sábado (5:30 p.m. PT, Apple TV) cuando LAFC sirva de local ante St. Louis.