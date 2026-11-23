Los Rams de Los Ángeles reciben este miércoles a los Packers de Green Bay en el SoFi Stadium en lo que será el primer partido en la historia de la NFL que se juega en la víspera del Día de Acción de Gracias. El encuentro de la semana 12 se transmitirá por Netflix. La patada inicial está programada para las 5:15 p.m., hora del Pacífico. La banda irlandesa U2 actuará en el medio tiempo.

Los dos equipos llegan con una marca de 6-4 tras su semana de descanso. Ambos están en un triple empate por el último lugar de comodín de la Conferencia Nacional (NFC). Por ahora, Green Bay ocupa ese puesto y Los Ángeles está en el noveno. El ganador se llevará un desempate importante de cara a la recta final de la temporada.

Los Rams suman cuatro victorias consecutivas, siendo la más reciente una paliza de 34-6 sobre Arizona, con tres pases de touchdown de Matthew Stafford.

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Pero no todo es felicidad en los Rams pues recibieron la noticia de que su receptor, Puka Nacua, estará fuera por el resto de la temporada. Sin él, la ofensiva angelina se apoya en los corredores Kyren Williams y Blake Corum. Eso le conviene a Los Ángeles, porque la defensa de Green Bay ocupa el lugar 27 de la liga en tasa de éxito contra la carrera. Aun así, los Packers tienen una de las 10 mejores defensas contra el pase. Para los Rams, la clave será usar el juego terrestre para no quedarse atrás en las series.

Por su parte, Green Bay quiere recuperarse de una derrota de 30-10 en casa ante Minnesota. El cazamariscales Micah Parsons volverá a jugar con los Packers tras romperse el ligamento cruzado anterior. Además, el corredor Josh Jacobs regresó el domingo a prácticas limitadas tras una cirugía por una fractura en un dedo, aunque no se espera que juegue ante los Rams.

En los últimos años, Rams y Packers han disputado partidos importantes al final de la temporada, incluido un duelo de playoffs en la campaña 2020, aunque la mayoría de sus encuentros se han disputado en Lambeau Field.

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El entrenador de los Rams, Sean McVay, todavía busca su primera victoria ante Matt LaFleur, de los Packers.

