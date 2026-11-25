ARCHIVO - El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se prepara para enfrentar a Edgar Berlanga en una pelea por el título de los supermedianos, el 14 de septiembre de 2024 en Las Vegas.

Saúl Álvarez y Salma Hayek se incorporaron como productores ejecutivos de For the Opponents, un cortometraje sobre un niño que se prepara para pelear en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.

El anuncio se hizo el 25 de noviembre, al comienzo de la campaña de premios de la película, que ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes de 2026.

Escrita y dirigida por Federico Luis, la película sigue a Damián, interpretado por Damián López, mientras entrena con su padre, quien también es su entrenador, para un combate infantil.

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Gran parte de la historia transcurre en el gimnasio, donde la preparación para la pelea deja ver las expectativas que rodean al niño y el peso que tiene el boxeo en su relación con su familia.

Para Canelo, ver al pequeño Damián en el gimnasio fue recordar sus primeros años en el pugilismo. El mexicano, campeón mundial en varias divisiones, recuperó el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo el 31 de octubre al vencer por decisión unánime al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita.

“Cuando vi a Damián en el gimnasio, me vi a mí mismo de niño. Yo también empecé muy joven, con un par de guantes y el sueño de ser campeón”, dijo Álvarez mediante un comunicado el miércoles. “Esta película me conmovió porque detrás del boxeador hay un niño, con sus sueños y sus emociones. Me da mucho orgullo apoyar una historia que muestra un lado tan real del boxeo mexicano”.

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Hayek, nominada al Óscar por Frida, dijo que lo que más le quedó de la película fue la determinación del protagonista.

“Como productora ejecutiva, no podría estar más orgullosa de apoyar este cortometraje”, dijo la reconocida actriz. “For the Opponents me conmovió profundamente, y el coraje y la determinación del joven Damián se me quedaron grabados. Me parte el corazón sentir el dolor que hay en su lucha por sí mismo y por su familia”.

El cortometraje se realizó entre México, Chile, el Reino Unido y Francia y desde su triunfo en Cannes, For the Opponents ha sido seleccionado en más de 50 festivales internacionales, entre ellos Telluride, San Sebastián y Tallinn Black Nights.

