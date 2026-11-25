El esquinero de los Rams de Los Ángeles, Emmanuel Forbes Jr. (1), celebra su intercepción con sus compañeros de equipo durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Packers de Green Bay en Inglewood, California, el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Los Rams (7-4) y los Packers (6-5) no decepcionaron en el primer juego de la historia de la NFL disputado en la víspera del Día de Acción de Gracias. En un electrizante partido el miércoles en el SoFi Stadium, los Rams vencieron 26-13 a Green Bay y dieron un paso importante en sus aspiraciones de playoffs.

El triunfo en la semana 12 ante 75,211 aficionados prolongó la racha de los Rams, que suman cinco victorias consecutivas. Para ambos equipos, el duelo era decisivo y tenían la obligación de ganar. Con la victoria, el equipo de Sean McVay tendrá a su favor el criterio de desempate ante los Packers si ambos llegan empatados en la pelea por un pase de comodín.

Blake Corum, en su cumpleaños, fue el mejor jugador de la noche: corrió para 184 yardas en 32 acarreos y anotó un touchdown. Aprovechó una línea defensiva de Green Bay muy golpeada, pese a que los Rams llegaron sin dos de sus guardias titulares. Corum, de 26 años, logró los mejores números de su carrera en una noche inspiradora. También, Kyren Williams añadió 12 acarreadas para 46 yardas y un touchdown.

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Defensivamente, el equipo de los Ram se lució. Nate Landman forzó un fumble, mientras que Emmanuel Forbes Jr. tuvo una intercepción, así como Byron Young obtuvo un sack y dos tacleos para perdidas.

“Fue un gran trabajo del grupo hoy. Nuestra defensiva fue excelente”, dijo McVay. “Enfrentamos a un gran equipo”.

“Todo comenzó con nuestra motivación, con nuestra forma de pensar”, indicó Corum tras el partido. “Venimos a trabajar, tratando de ser mejores. Esto habla mucho del carácter del equipo y la personalidad de los muchachos”.

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En un SoFi Stadium con una gran concurrencia de aficionados de los Packers, los Rams se fueron arriba 6-0 gracias a dos goles de campo de Brandon McManus, quien tuvo una gran noche. El primero fue de 37 yardas. El segundo llegó tras un balón suelto de Tucker Kraft que provocó Nate Landman y recuperó Quentin Lake. Después, Kyren Williams anotó un touchdown que puso a los Rams arriba por 13-3 en el segundo cuarto.

Los Packers, que venían de perder en casa ante los Vikings, contaron con Micah Parsons, quien regresó de una lesión del ligamento cruzado anterior (ACL). Parsons no tardó en registrar su primera captura de la temporada contra Matthew Stafford antes del medio tiempo. Stafford arrastraba molestias en el codo derecho, pero no mostró limitaciones en el juego del miércoles.

“Nos apoyamos en nuestra defensa, estoy muy orgulloso de nuestro equipo”, dijo Stafford tras el partido. “Para hacer lo que hicimos esta noche, es necesario el esfuerzo de todos”.

El safety Kamren Kinchens fue expulsado tras un golpe violento a Christian Watson en la cuarta y uno. Watson sufrió una conmoción cerebral y los oficiales expulsaron a Kinchens tras revisar el video. La jugada derivó en un gol de campo de 48 yardas de Trey Smack, que dejó el marcador en 13-13 al medio tiempo.

“Espero que Watson esté bien. No fue su intención. Kinchens es muy duro”, dijo McVay.

El corredor de los Rams de Los Ángeles, Kyren Williams (23), esquiva un tacle del esquinero de los Packers de Green Bay, Keisean Nixon (25), durante la segunda mitad de un partido de la NFL en Inglewood, California, el miércoles 25 de noviembre de 2026. (Gregory Bull / Ap Photo/gregory Bull)

En el tercer cuarto, el safety de los Rams, Jaylen McCollough, interceptó un pase de Jordan Love, y luego Corum anotó para poner a Los Ángeles de nuevo al frente. Con el marcador 23-13 y 3:39 por jugar, Love fue interceptado nuevamente, esta vez por Forbes, lo que pulverizó las esperanzas de los visitantes. Love se salvó en varias ocasiones de intercepciones, con una ofensiva que avanzó solo 55 yardas en total durante la segunda mitad.

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Fue la séptima vez en esta temporada que la defensa de los Rams no permitió un touchdown en la segunda mitad.

McManus convirtió cuatro goles de campo y sumó 12 puntos.

Fue la primera victoria de McVay sobre Matt LaFleur, entrenador de los Packers, tras seis derrotas.

En el espectáculo de medio tiempo, de 10 minutos, U2 dedicó cuatro canciones a la fallecida Dolly Parton.

Los Rams enfrentan a los Chiefs de Kansas City el próximo 3 de diciembre.

