El delantero del LAFC Denis Bouanga reacciona durante el segundo tiempo del partido de la Leagues Cup ante Toluca, el sábado 8 de agosto de 2026 en Los Ángeles.

Denis Bouanga firmaría un 1-0 con gol de cualquier compañero. El delantero convirtió el penal que dejó al LAFC a un gol del empate en la derrota por 3-2 del lunes en St. Louis, pero para el segundo partido de la serie cree que el equipo necesita encontrar más opciones que las que suelen ofrecer él y Son Heung-min.

“Ahora todos conocen mi conexión con Sonny y necesitamos conexión con otros compañeros”, dijo Bouanga el viernes. “A veces es complicado porque cuando Sonny tiene el balón hay muchos jugadores encima, así que necesitamos encontrar la solución para marcar”.

El LAFC recibe este sábado a St. Louis City a las 5:30 p.m. PT (Apple TV) en el BMO Stadium. Si gana, la serie al mejor de tres se definirá el miércoles 2 de diciembre en St. Louis. Una derrota termina su temporada. Si el encuentro queda igualado al cabo de los 90 minutos, se decidirá por penales.

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En el primer partido, el LAFC se vio dos veces abajo por dos goles. Sergi Palencia descontó para el 2-1 y Bouanga volvió a acercar al equipo de penal en el minuto 85. El delantero reconoció que, cuando el rival anota primero, el apuro por empatar suele llevarlos a abandonar lo que trabajaron durante la semana.

“Tenemos que respetar la táctica, pero cuando encajamos un gol queremos olvidarlo todo y lanzarnos a buscar el partido, y eso es difícil para todos”, dijo Bouanga.

El gabonés espera que jugar en casa les ayude a sostener el esfuerzo si el partido se complica. Recordó el empate ante el LA Galaxy, cuando el LAFC levantó un 2-0 en contra en el BMO Stadium. Esta vez, el empate solo les alcanzaría para llevar el partido a los penales.

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Xavi Tamarit encontró en la última media hora del primer encuentro una referencia para el sábado. El LAFC tuvo más el balón en ese tramo y estuvo cerca de empatar. El técnico interino quiere que su equipo juegue más tiempo en campo contrario y que sus atacantes corran a la espalda de la defensa cuando St. Louis salga a presionar hombre a hombre.

También quiere que sus laterales midan mejor cuándo salir a disputar el balón. Tamarit explicó que St. Louis intenta atraerlos hacia las bandas para obligar a un central a salir de su zona y abrir un pase por dentro. Así llegó el primer gol del lunes, pese a que el equipo ya había hablado de esa jugada.

“Si empezamos a pensar que tenemos que ganar el partido en el minuto 5, eso puede jugar en nuestra contra”, dijo Tamarit. “Queremos ir a ganar desde el principio, pero sin perder nuestra organización”.

Armindo Sieb reconoció que el LAFC ejecutó solo parte de lo que había preparado para el primer encuentro. El delantero dijo que la coordinación entre los atacantes será importante para abrir espacios y que, con la temporada en juego, el equipo necesita mantener la calma durante los 90 minutos.

“Tenemos que permanecer juntos, salir como un equipo al campo y jugar unidos, sin perder la cabeza”, dijo Sieb. “Tenemos que jugar fácil y claro”.