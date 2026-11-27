La selección de México posa para una foto de equipo antes del partido amistoso internacional femenino entre las Matildas de Australia y México en el Estadio McDonald Jones, el 6 de junio de 2026 en Newcastle, Australia.

Las selecciones de Haití y México se enfrentan este sábado (1:30 p.m. hora del Pacífico, TUDN y ViX) en los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf, en el Texas Health Mansfield Stadium, por un boleto directo al Mundial Femenil de Brasil 2027.

Si gana, Haití avanzará a su segundo Mundial consecutivo. Para México, la victoria significaría el regreso a una Copa del Mundo, tras ausentarse de las dos últimas ediciones.

Una victoria también clasificaría a México a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, porque este torneo reparte tres boletos de la Concacaf para LA28. Estados Unidos ya tiene asegurado su lugar como país anfitrión y, tras su triunfo sobre El Salvador el viernes, permitirá que los otros tres equipos que avancen a semifinales clasifiquen a las olimpiadas, sin importar en que puesto terminen en el Campeonato W. México no llega a unos Juegos Olímpicos desde que participó en 2004.

Anuncio

Pero este duelo trae malos recuerdos para el Tri Femenil. Hace cuatro años, Haití le ganó 3-0 en el Estadio BBVA, en el torneo clasificatorio disputado en territorio mexicano. Esa derrota contribuyó a la eliminación de México, que cuenta con una liga profesional desde 2017, pero que no ha llegado a un Mundial desde su fundación. Las haitianas avanzaron al repechaje intercontinental, donde vencieron a Senegal y a Chile para conseguir su primer Mundial, en Australia y Nueva Zelanda 2023. Once de las 23 jugadoras que Haití inscribió para este torneo jugaron en ese Mundial.

La cancha del Texas Health Mansfield Stadium fue sede de la primera jornada este viernes, en la que Estados Unidos y Jamaica también clasificaron al Mundial al vencer a El Salvador y Costa Rica, respectivamente. En el primer partido del sábado, Canadá enfrentará a Panamá (10:30 a.m. hora del Pacífico, TUDN y ViX) por otro cupo al Mundial.

Como la cancha albergará tres partidos antes del juego de México ante Haití, las condiciones del campo podrían ser un factor, aunque el técnico de México lo negó en la conferencia de prensa del viernes.

Anuncio

“La cancha está en buenas condiciones, no da la sensación de que se vaya a dañar aunque se jueguen tres juegos antes”, dijo el técnico español del Tri Femenil, Pedro López, quien asumió el cargo en 2022. “El trabajo nos da esa confianza, tenemos un rival con virtudes, pero tratamos de enfocarnos en lo que realmente podemos hacer para sacar nuestro talento”.

Kethna Louis, de Haití. (Paul Kane / Getty Images)

El ataque mexicano gira en torno a Charlyn Corral, nombrada Goleadora del Año en la ceremonia de Ballon d’Or como la máxima goleadora del mundo. La delantera anotó 13 de los 34 goles de México en la eliminatoria del Campeonato W y dio tres asistencias, según Concacaf.

Si cae, México perderá el boleto directo, pero aún podrá clasificarse en un repechaje programado para el 2 de diciembre ante un rival de otra confederación. Varios participantes han criticado el formato del Campeonato W porque se juega mucho en un solo partido.

“Da igual el formato y da igual el rival, la ilusión y la vibra son mucho más grandes”, expresó López.

“Pueden esperar a un equipo con mucha ilusión y mucha conciencia de lo que se está jugando. Al final no creo que sea algo de un partido, es algo que se viene trabajando desde hace muchos años”, dijo Blanca Félix, portera del Tri y de Chivas.

