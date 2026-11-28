Rebeca Bernal, con el número 4, felicita a Jacqueline Ovalle, con el número 11, de México, tras un gol contra Haití durante el segundo tiempo de los cuartos de final del Campeonato Femenino de la Concacaf, en Mansfield, Texas, el 28 de noviembre de 2026, en el Texas Health Mansfield Stadium.

Con el boleto asegurado al Mundial 2027, la selección femenina de México jugará contra Canadá en las semifinales del Campeonato W de Concacaf 2026. Concacaf confirmó los cruces el sábado, al terminar los cuartos de final en el Texas Health Mansfield Stadium.

Jamaica, Estados Unidos, Canadá y México ganaron sus partidos y pasaron a semifinales, lo que les dio el pase directo al Mundial. El seleccionado mexicano lo hizo con una dosis adicional de dramatismo al ganar 4-2 en un duelo sufrido ante Haití.

Las semifinales serán el martes 1 de diciembre en Mansfield. Canadá y México abren la jornada a las 2 p.m., hora del Pacífico. Después, Estados Unidos recibe a Jamaica a las 5:30 p.m.

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Tres de las cuatro selecciones semifinalistas también el torneo olímpico femenino de futbol de Los Ángeles 2028. Estados Unidos ya está clasificado como país anfitrión, así que con su pase a semifinales las otras tres selecciones se quedaron con los tres cupos olímpicos de Concacaf, sin importar en qué lugar terminen.

Las cuatro selecciones eliminadas en cuartos de final siguen con vida. Costa Rica, El Salvador, Panamá y Haití jugarán un Play-In por los dos lugares de Concacaf en el Torneo de Repechaje de la Copa Mundial Femenina 2027. Los partidos se jugarán el miércoles 2 de diciembre en Mansfield. El Salvador enfrenta a Costa Rica a las 10 a.m. y Panamá se mide a Haití a la 1:30 p.m., hora del Pacífico.

El torneo se cierra el sábado 5 de diciembre en el Shell Energy Stadium de Houston. El partido por el tercer lugar empieza a las 12 p.m. y la final a las 3:30 p.m., hora del Pacífico.

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Calendario (hora del Pacífico)

Semifinales, martes 1 de diciembre, Mansfield

2 p.m.: Canadá vs. México

5:30 p.m.: Estados Unidos vs. Jamaica

Play-In, miércoles 2 de diciembre, Mansfield

10 a.m.: El Salvador vs. Costa Rica

1:30 p.m.: Panamá vs. Haití

Tercer lugar y final, sábado 5 de diciembre, Houston

12 p.m.: perdedores de las semifinales

3:30 p.m.: ganadores de las semifinales

En Estados Unidos, TelevisaUnivision transmite en español. CBS Sports Golazo Network y Paramount+ transmiten en inglés.