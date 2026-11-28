LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 28 DE NOVIEMBRE: Tomas Ostrak (n.º 7), del St. Louis City SC, es disputado por Mathieu Choiniere (n.º 66), del Los Angeles FC, durante el partido de los playoffs de la MLS Cup 2026 entre Los Angeles Football Club y St. Louis CITY SC en el BMO Stadium, el 28 de noviembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Los Ángeles sintió un sismo de magnitud 5.2 durante el día. Por la noche, el que se tambaleó en el BMO Stadium fue St. Louis. El LAFC le marcó tres goles en 22 minutos, lo derrotó 4-1 y puso fin a su invicto de 21 partidos para igualar 1-1 la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS.

La serie se definirá el miércoles en Energizer Park. St. Louis, que no perdía desde el 9 de mayo, había pasado del puesto 14 al tercero de la Conferencia Oeste durante una racha que también incluyó su coronación en la Copa Abierta de Estados Unidos en octubre.

El equipo de Xavi Tamarit presionó desde el arranque y exigió la primera intervención de Roman Bürki a los dos minutos. Poco después, el arquero suizo le atajó un penal a Denis Bouanga, pero a los siete minutos el gabonés desbordó por la izquierda y asistió a Son Heung-min, quien abrió el marcador con un zurdazo para el 1-0.

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Bouanga tuvo su revancha a los 20. Yevhen Cheberko lo habilitó con un pase profundo y el delantero definió mano a mano ante Bürki para el 2-0.

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Apenas dos minutos después, Son aprovechó una mala entrega de la defensa visitante y cruzó un remate raso para marcar su segundo gol de la noche y el tercero de su escuadra.

Steal ➡️ Score



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Con tres goles de ventaja, el LAFC cedió terreno en la segunda mitad y buscó el contragolpe. Su primera ocasión tras el descanso llegó a los 63 minutos, con un disparo de Son. St. Louis tardó hasta el 79 en descontar, cuando Simon Becher entró al área por la derecha y envió un centro raso que Damion Downs convirtió ante Hugo Lloris.

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Damion gets his first for CITY!#AllForCITY x @EdwardJones pic.twitter.com/CBlLwpM9Mt — X - St Louis CITY SC (@stlCITYsc) November 29, 2026

Cinco minutos después, Leo Walta selló el 4-1 con un remate desde fuera del área y dejó temblando a St. Louis de cara al partido decisivo del miércoles a las 5:30 p.m. PT con transmisión por Apple TV.