Jacqueline Ovalle, n.º 11 de México, recibe las felicitaciones de sus compañeras de equipo tras marcar un gol contra Haití durante el primer tiempo de los cuartos de final del Campeonato Femenino de la CONCACAF, en el Texas Health Mansfield Stadium, el 28 de noviembre de 2026 en Mansfield, Texas.

La selección mexicana femenil avanzó el sábado a las semifinales del Campeonato W de la Concacaf al vencer 4-2 a Haití y, de paso, se clasificó para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos. Así terminó una sequía de 12 años sin clasificar a una Copa del Mundo y de 24 años sin avanzar a unos Juegos Olímpicos.

El partido de cuartos de final, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, fue histórico y dramático para el Tri Femenil, que había caído ante Haití hace cuatro años en la eliminatoria mundialista.

Diana Ordóñez anotó de cabeza al minuto 13 para poner el 1-0 a favor de México. La arquera Esthefanny Barreras le detuvo un penalti a Melchie Dumornay al minuto 22, pero luego cometió un grave error al minuto 31, en un tiro de Brittany Raphino desde fuera del área que se le escurrió entre las manos y llegó el empate 1-1. Lizbeth Ovalle anotó un golazo al minuto 42 y Maricarmen Reyes marcó en el tiempo de reposición de la primera mitad para el 3-1.

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“Estoy muy feliz después de ganar este partido, con toda la porra que vino a vernos”, expresó Reyes, nacida en Fountain Valley, California, quien le dedicó el gol a México y a su mamá, que estaba en las gradas. “La garra de las mexicanas y los mexicanos que vinieron al estadio es muy especial”.

Kethna Louis acortó la distancia al minuto 59 con un tiro libre para el 3-2. Pero Ovalle volvió a anotar de tiro libre al minuto 73, cuando el partido estaba más apretado, y puso el 4-2 de la tranquilidad.

“Todo el trabajo detrás para que este equipo se clasificara fue enorme”, dijo la capitana mexicana, Rebeca Bernal. “Esta selección no es una jugadora; somos 23 y muchas más. Estamos en el Mundial”.

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México no iba a una Copa del Mundo desde 2015. La Copa del Mundo 2027 se jugará el próximo verano en Brasil.

Ahora México enfrentará a Canadá el 1 de diciembre en semifinales. El cuadro canadiense goleó 4-0 a Panamá a primera hora.

