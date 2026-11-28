El luchador mexicoamericano Rey Mysterio, miembro del Salón de la Fama de WWE, anunció el sábado que su última lucha será el 12 de junio de 2027 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El luchador lo anunció durante la transmisión de ESPN posterior a Survivor Series: WarGames, en Houston. Horas antes, el Equipo México, con Mysterio como capitán, venció al Equipo USA.

“El 2027 va a ser un año muy especial”, dijo Mysterio, sentado junto a Cody Rhodes. “Vamos a ir a la Ciudad de México, al Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte. El 12 de junio, para ser exactos, ahí vamos a estar, y esa será mi última lucha”.

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Penta brings home the win for Team Mexico! 🇲🇽 https://t.co/QJkBlDAMC7 — WWE (@WWE) November 29, 2026

Sus compañeros Dragon Lee, El Grande Americano, Penta y Rey Fénix lo rodearon y lo abrazaron mientras el público lamentaba la noticia. Mysterio contó en el panel que no sabían que haría el anuncio.

Más temprano, el Equipo México venció a Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, Je’Von Evans y LA Knight en una lucha de cinco contra cinco. Penta fue la figura de la noche cuando se quedó solo contra Punk, Rollins y Rhodes y aun así logró la victoria para México.

