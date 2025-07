Jaime Jarrín habla de Vin Scully, Fernando Valenzuela y Muhammad Ali

Para leer el boletín completo Dodger Dugout, visite la página en inglés aquí.

Pregúntale a Jaime Jarrín

Recibimos muchas preguntas para Jaime Jarrín, que tuvo la amabilidad de sacar tiempo de su jornada para responder a algunas de ellas. El subdirector de deportes Ed Guzmán realizó la entrevista por teléfono. En el caso de que varias personas hagan las mismas preguntas, la persona que hizo la pregunta primero recibe el crédito por la pregunta. Las preguntas sin nombre fueron formuladas por Guzmán.

De Virgilio Del Río: ¿Cómo te preparaste para convertirte en locutor deportivo?

Jarrín: Bueno, antes de ser locutor de deportes, era periodista. Redactaba noticias, editaba noticias, esa era mi experiencia. Lo aprendí cuando llegué a este país. Pero en mi país, durante cuatro años, fui periodista y escribía noticias, editoriales y cosas así.

(Pregunta complementaria de Guzmán): Una vez en Estados Unidos, ¿alguna vez quiso retransmitir partidos en inglés o siempre se centró en hacerlo en español?

Jarrín: Siempre quise hacerlo sólo en español. Nunca quise dedicarme al inglés porque pensaba que mi deber era hacerlo en español. Así que estoy muy orgulloso de haberlo hecho todo en español.

De Jerry Smith de Los Ángeles: Usted narró a la “Thrilla in Manila” entre Muhammad Ali y Joe Frazier. ¿Cómo fue aquello?

Jarrín: Es mi mejor experiencia haciendo deporte porque el ambiente en Manila era increíble. Estuve allí creo que dos días antes del combate y aquello parecía un carnaval. Muhammad Ali se paseaba por las calles que rodeaban el estadio, promocionando el combate y firmando muchas cosas. Era un gran promotor. Era increíble. Y el día del combate, hacía mucho calor, llovía mucho, y el combate se celebró a las 10 de la mañana (para acomodar al público internacional). Fue una experiencia fantástica.

De Alex Andrade, de Paramount: ¿Fue difícil o el cambio de narrar boxeo a un partido de béisbol?

Jarrín: Bueno, es totalmente diferente. En el boxeo, yo era el locutor “golpe a golpe”. Así que no tenía tiempo para hacer comentarios. Además, tenía un comentarista conmigo, el señor Cuco Conde, que era un promotor de boxeo muy famoso en Cuba.

Así que, en mi caso, me limité a narrar el combate. En el boxeo, hay que seguir la acción a través de los golpes que lanzan los púgiles. En el béisbol, tienes tiempo para describir lo que está pasando, tienes tiempo para anécdotas, fechas importantes y cosas así.

De Mark Layne: ¿Tienes alguna anécdota favorita de Vin Scully?

Jarrín: Fui muy afortunado. Fue un privilegio pasar tanto tiempo con él porque en la carretera siempre estábamos juntos, almorzábamos juntos y luego cenábamos en el estadio. Lo mismo aquí en Los Ángeles. Siempre cenábamos juntos antes de los partidos. Y ver lo amable que era con todo el mundo; nunca se negó a darle la mano a nadie; nunca se negó a hacerse una foto con nadie. Era muy, muy especial. Como locutor de béisbol, como locutor deportivo, era el mejor de todos los tiempos. Pero como ser humano, era excepcionalmente bello.

Algo muy especial que tengo que mencionar es el hecho de que cuando mi mujer falleció hace seis años, él fue el primero en llamarme por teléfono y habló conmigo durante unos 20 minutos. Fue la llamada más bonita que he recibido nunca.

La forma en que habló de mi mujer, de nuestra amistad, la forma en que manejó el lenguaje, su entonación, su forma de hablar por teléfono. Fue algo realmente único que nunca olvidaré. Muy conmovedor.

De Paul Aist de Ventura: En su opinión, ¿acortó Tommy Lasorda la carrera de Fernando Valenzuela al utilizarlo en exceso?

Jarrín: En cierto modo, probablemente, pero fue porque Fernando quería seguir en los partidos. Solía decirme: “Jaime, cuando empiezo algo, me gusta terminarlo. Y cuando empiezo un partido, quiero terminarlo”. Así que estoy seguro de que Lasorda quería sacarlo antes en muchos partidos, pero él insistía en quedarse.

La ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Béisbol se celebrará a finales de este mes. ¿Qué recuerda de su ingreso en el Salón de la Fama en 1998?

Jarrín: Recuerdo muy bien la llamada telefónica que recibí del director del Salón de la Fama de Cooperstown. Sobre las 8 de la mañana, me llamaron por teléfono. Me dijeron: “Por favor, Jaime, estate cerca de un teléfono porque probablemente vas a entrar en el Salón de la Fama”. Y el teléfono sonó alrededor de las 9:30 de la mañana. Y era el jefe de Cooperstown. Y dijo, ‘Jaime, es un placer para mi hacerte saber que has sido seleccionado para ser incluido en el Salón de la Fama este año junto con Don Sutton y Larry Doby.’ Te puedes imaginar lo emocionado que estaba.

Mi mujer, Blanca, estaba a mi lado, cerca del teléfono. Vio mi cara, mi reacción, y empezó a llorar. Y eso fue realmente algo muy, muy especial, algo que está en mi corazón para el resto de mi vida. Fue muy emotivo. Fue muy, muy increíble.

Y luego la ceremonia en Cooperstown es algo muy único, muy especial. Yo diría que antes de la ceremonia, te ponen con todos los miembros del Salón de la Fama en una sala. Y había unos 25, 28-30 miembros del Salón de la Fama. Y estar allí entre ellos, fue, para mí, como estar en el cielo. No podía creer que estuviera allí junto a Henry Aaron, junto a Willie Mays y Sandy Koufax y Tom Seaver y todos esos miembros del Salón de la Fama. Fue algo especial, y eso cambió mi vida. Porque antes de eso, yo era uno de los muchos, muchos locutores de béisbol. Pero después del Salón de la Fama, los propietarios de los diferentes clubes de béisbol, los GM y gente así, me buscaban para hacerse una foto, darme la mano y presentarse. Así que realmente, fue un punto de inflexión. Fantástico.

¿Cuánto sigues al equipo de este año?

Sigo todos los partidos por televisión. Cuando voy al estadio, voy al campo, voy al clubhouse, saludo a los jugadores. Luego voy al palco de prensa porque me gusta ver a los escritores, porque fueron muy amables conmigo, en inglés y español. Escribieron cosas bonitas sobre mí, sobre mi carrera. Me gusta ver a los empleados del palco de prensa. Luego me quedo tres, cuatro o cinco entradas y vuelvo a casa. Así que es perfecto. La combinación perfecta. Pero sigo al equipo por televisión cuando no estoy en el estadio, sí.

¿Qué opina usted sobre el pitcheo del equipo de esta temporada?

El pitcheo deja mucho que desear debido a las lesiones. Los Dodgers durante el invierno fueron en busca de verdaderos ases del montículo y lograron contratar a varios de ellos. Pero dos de ellos han estado lesionados todo el tiempo y eso ha desbalanceado completamente el desempeño del equipo de lanzadores.

Debido a las lesiones, también hemos tenido prácticamente cada juego en que los abridores únicamente lanzan tres o cuatro innings, máximo. Y eso ha minado mucho la fortaleza del bullpen. Y el bullpen se ha visto dismal en verdad, en lo que a potencia se debe debido al uso cotidiano prácticamente de todos los días.

Espero que en este descanso los Dodgers logren consolidar el excelente elenco de lanzadores que necesitan para poder llegar y ganar la Serie Mundial.

Hemos escuchado el cuadrangular de Kirk Gibson en la Serie Mundial en la transmisión de Vin Scully, y también en el relato de Jack Buck. Pero uno no puede encontrar el relato de ese jonrón de usted o de René Cárdenas. ¿Por qué no hay modo de escuchar ese relato?

La simple respuesta: porque en aquel entonces, lamentablemente, la estación de radio y los mismos Dodgers no se preocuparon en guardar las transmisiones. No tenemos ninguna, ninguna grabación de ninguno de los juegos de los Dodgers hasta hace pocos años. Es un misterio, en verdad. KWKW y KTNQ, las dos emisoras que estuvieron con los Dodgers en esos años, no se preocuparon en mantener grabaciones de eso. Y por eso es que no existe absolutamente nada en lo que respecta a nuestras transmisiones. Es una lástima, en verdad, pero es la realidad.

De Bruce Campbell de Los Ángeles: Su esposa, Blanca, murió en 2019. ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ella?

Bueno, ya sabes, fue un golpe muy duro para mí y para mi familia, mis dos hijos, Jorge y Mauricio. ¿Qué puedo decirles? Era una bellísima persona. Me apoyaba tanto. Todos los reconocimientos que he recibido han sido gracias a ella, porque me apoyó en todo momento. Nunca se quejó de mis ausencias, porque yo viajaba con los Dodgers y, a veces, los viajes por carretera duraban 16 ó 19 días. Y era muy generosa con la gente y con todo.

La Fundación Jaime y Blanca Jarrin ha expresado su deseo de ayudar a los estudiantes desfavorecidos concediendo becas a los que cursan carreras de Derecho y Periodismo. ¿Por qué esas dos áreas?

Jaime: Jorge puede responder a eso porque está al tanto de todo. Sabe expresar muy bien los objetivos de la fundación. Me alegré mucho cuando Jorge y Mauricio, junto con mis tres nietos, se unieron para crear una fundación con el fin de preservar la imagen y el nombre de mi mujer, Blanca, que era una persona muy generosa. Así que me alegré mucho cuando me hablaron del proyecto. Y ahora, sólo intento ayudar a mi familia en todo lo posible. Jorge y el resto de la familia trabajan muy duro para intentar crear los fondos que necesitamos para las becas.

Jorge Jarrín, el hijo de Jaime, que asistió a la entrevista: La verdad es que es fácil. Ya sabes, cuando empezamos esta fundación en honor a mi madre, en el fondo de mi mente, también sabía la importancia, ya que mi padre se acercaba al ocaso de su carrera, buscando una manera de mantener y sostener el legado que ha creado como un inmigrante que llega a este país. Conoce la inquietud y el miedo que naturalmente siente un inmigrante que llega a una nación en la que no necesariamente habla el idioma, no conoce a mucha gente, busca echar raíces para poder, a su vez, traer a su familia y crear una vida mejor. Entonces, ese es ese legado.

Y cuando mi madre falleció, pensé, esta es la manera de hacer eso. Hablando egoísticamente por un momento, esta es una manera de lograr dos cosas. Honrar la memoria de mi madre, que creó para nosotros un entorno en el que nunca nos sentimos desatendidos. Nunca sentimos que nos perdíamos algo porque mi padre estaba fuera todo el tiempo. Y no había culpa. No había nada negativo en ese sentido.

Y así, sabiendo que mi padre, en ese momento, llevaba más de 60 años hablando en hogares latinos, sé cómo reacciona la gente cuando ve a mi padre por primera vez, cuando habla con él, cuando tiene la oportunidad de conocerlo en persona. Porque él representa, para muchos, su infancia creciendo, sus relaciones con sus padres, sus abuelos, tíos y tías. Él les dio ese punto en común del que pueden hablar juntos.

Así que, sabiendo el impacto que tiene en la gente, pensamos que una cosa es dar becas. Pero para muchos latinos, recibir una beca de Jaime Jarrín es aún más especial. Los llamamos los Becarios Jarrín.

Y la razón por la que hicimos periodismo, volviendo a tu pregunta original, periodismo y derecho, dos razones: El periodismo honrando la carrera que mi padre eligió crear, el camino que tomó. Y el derecho, porque hemos tenido la suerte, además de los Dodgers de Los Ángeles, de tener una larga y constante carrera como portavoz de Los Defensores. Los Defensores es una organización, es una cooperativa de marketing legal que representa a una red de abogados hispanohablantes que están ahí para ayudar a la gente, a los latinos, que no conocen bien el idioma, que se sienten intimidados, que pueden ser indocumentados.

Pero hay ciertos derechos que les corresponden según la ley, según la Constitución. Y tratamos de capacitar a los latinos para que hablen por sí mismos, para que no tengan miedo, para que no se dejen intimidar. Así que mi padre también lleva 40 años siendo la voz de Los Defensores. Así que tenía sentido que, debido a nuestra asociación con Los Defensores, también nos centráramos en el derecho porque, en general, queremos ayudar a quienes van a tomar las decisiones que nos afectan como comunidad y como sociedad. Queremos capacitarles, queremos ayudarles a ser lo mejor que puedan ser. Desgraciadamente, si nos fijamos, por ejemplo, en el estado de California, el 49% son latinos y, sin embargo, menos del 3% de los latinos aprueban el examen de acceso a la abogacía.

Menos del 6% 6% de los abogados en los Estados Unidos son latinos. Sin embargo, no refleja los números de nuestra comunidad en términos de su composición demográfica, así que hay algo que no está bien aquí. Y estamos intentando que los que están en una universidad de cuatro años reciban la ayuda que necesitan, no sólo económica, sino porque he tenido estudiantes que me han dicho: me has visto, me has reconocido y estás dispuesto a invertir en mi futuro. Porque eso es lo que es, es una inversión y es una validación de que les vemos, les reconocemos y queremos apoyarles. Eso es todo en pocas palabras.

-Gracias a Jaime Jarrín por dedicar parte de su tiempo a responder a las preguntas de los lectores. La Fundación Jaime y Blanca Jarrín organiza la “Night at the Ravine”, en la plaza central del estadio de los Dodgers, el 19 de agosto. Para más información y entradas, haga clic aquí.