Los receptores de DACA se benefician de su estatus, pero temen por su seguridad en el país de nacimiento, según un estudio

La mayoría de los receptores de DACA temen regresar a su lugar de nacimiento debido a la preocupación por su seguridad, según una encuesta publicada por grupos de investigación de inmigración.

Un gran número de encuestados también se beneficiaron de su estatus en los Estados Unidos, incluyendo el acceso a la educación, empleos mejor pagados y la posibilidad de apoyar financieramente a los miembros de la familia.

Más de 1100 personas participaron en la quinta encuesta anual realizada por el Center for American Progress, el U.S. Immigration Policy Center en UC San Diego, United We Dream y el National Immigration Law Center.

De ese número, más del 90 de los participantes informaron que estaban preocupados por su seguridad y la de su familia, así como por el acceso a la alimentación y la educación si regresaban a su país de nacimiento.

“Las cosas que se oyen a menudo son: algunos no conocen el idioma, no tienen ningún contacto local”, dijo Phillip Wolgin, director general de Política de Inmigración del Center for American Progress. “O ser enviado de vuelta a un lugar con un historial de violencia o problemas de pandillas. Si has construido tu vida aquí, es realmente traumatizante ser devuelto”.

La Corte Suprema está lista para comenzar las audiencias sobre el futuro del programa a finales de año, con más de 700 mil personas que actualmente reclaman el estatus.

La existencia de DACA ha sido objeto de muchos debates desde su creación. El programa fue terminado en 2017 por la administración Trump, una decisión que fue objeto de demandas de varios estados. Los opositores del programa han argumentado que fue creado sin la aprobación del Congreso, podría obstaculizar potencialmente los empleos y los recursos para los ciudadanos estadounidenses y otorga amnistía a las personas indocumentadas.

Sin embargo, Wolgin dijo que considera que los beneficios de permitir que la gente se quede y trabaje legalmente crecen cada año, incluyendo un aumento en sus salarios. La encuesta se publicó en septiembre y es particularmente oportuna, agregó.

“Las razones por las que añadimos preguntas este año sobre el miedo al retorno es porque hay mucho en juego al entrar en la audiencia de la Corte Suprema”, dijo. “Todas las ganancias económicas que vemos en nuestra encuesta están potencialmente en juego si la gente pierde su capacidad de trabajar legalmente o es deportada”.

La mayoría de los participantes están estudiando para obtener una licenciatura, mientras que otros pueden comprar su primer coche o casa. Tener un permiso de trabajo válido también les permitió buscar mejores empleos, encontró el estudio.

Para José Muñoz, Gerente Nacional de Comunicaciones de United We Dream, esto significó una oportunidad para trabajar y continuar su educación.

Muñoz, un receptor de DACA nacido en México y criado en el Medio Oeste, ha participado en la encuesta en los últimos dos años.

“Pude conseguir trabajos mejor pagados que me permitieron obtener un reembolso de la matrícula”, dijo. “Realmente compensó el costo de ir a la universidad”.

Más de la mitad de los participantes también reportaron tener un familiar inmediato que era ciudadano de los Estados Unidos. La terminación de la DACA podría llevar a la separación familiar como consecuencia, dijo Wolgin, y añadió que el análisis de su organización mostró que más de 250 mil ciudadanos de Estados Unidos tenían un padre de la DACA.

“Hemos visto a la administración hacer lo que quiera para perseguir a los inmigrantes y no hay razón para pensar que aquí será diferente”, dijo Wolgin. “Habrá mucho daño potencial para las familias americanas”.