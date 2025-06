Agentes de inmigración de EEUU intensifican arrestos en juzgados para acelerar deportaciones

Una mujer transgénero que dice haber sido violada por miembros de un cártel mexicano le dijo a un juez de inmigración en Oregon que quería que su caso de asilo continuara. Un hombre venezolano le recalcó sin rodeos a un juez en Seattle: “Me matarán si regreso a mi país”. Un hombre y su primo manifestaron que temían por sus vidas si regresaban a Haití.

Muchos solicitantes de asilo, como estos tres, se presentaron diligentemente en audiencias de rutina antes de ser arrestados fuera de las salas de los tribunales la semana pasada, una práctica que ha sacudido las cortes de inmigración en todo el país en un momento en que la Casa Blanca sigue adelante con deportaciones masivas.

Los arrestos a gran escala que comenzaron en mayo han desatado el temor entre los solicitantes de asilo e inmigrantes acostumbrados a permanecer en libertad al tiempo que los jueces procesan 3,6 millones de casos atrasados, que suelen tardar años en resolverse. Ahora deben considerar si presentarse y posiblemente ser detenidos y deportados, o faltar a sus audiencias y perder sus oportunidades de permanecer en el país.

ARCHIVO - Agentes federales detienen a una persona tras una audiencia en una corte de inmigración, el 21 de mayo de 2025, en Phoenix. (Ross D. Franklin/AP)

El procedimiento se ha vuelto familiar. Un juez concede la solicitud de un abogado del gobierno para desestimar los procedimientos de deportación. Momentos después, agentes —a menudo enmascarados— del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestan a la persona en el pasillo e inicia un proceso rápido hacia su deportación, llamado “remoción expedita”.

El presidente Donald Trump amplió drásticamente la autoridad de vía rápida en enero, permitiendo a los agentes de inmigración deportar a alguien sin ver primero a un juez. Aunque las deportaciones rápidas pueden ser suspendidas al presentar una nueva solicitud de asilo, las personas pueden ser deportadas rápidamente si no pasan una evaluación inicial.

“La gente es más propensa a rendirse”

La mujer transgénero de México, identificada en los documentos judiciales como O-J-M, fue arrestada fuera de la sala del tribunal después que un juez concediera la solicitud del gobierno para desestimar su caso.

Ella dijo en un documento judicial que cruzó la frontera en septiembre de 2023, dos años después de ser violada por miembros de un cártel debido a su género, y había estado registrándose regularmente en las oficinas del ICE, como se le indicó.

O-J-M fue llevada a una instalación del ICE en Portland antes de ser enviada a un centro de detención en Tacoma, Washington, donde la abogada Kathleen Pritchard dijo en documentos judiciales que no pudo programar una llamada telefónica legal no grabada durante días.

“Es un intento de desaparecer a las personas”, subrayó Jordan Cunnings, uno de los abogados de O-J-M y director legal de la organización sin fines de lucro Innovation Law Lab. “Si de pronto estás sujeto a esta horrible desaparición y no puedes ponerte en contacto con tu abogado, estás lejos de amigos y familiares, estás lejos de tu red de apoyo comunitario, es cuando la gente es más propensa a rendirse y no poder luchar por sus casos”.

La policía bloquea una calle durante una protesta el martes 10 de junio de 2025, en Los Ángeles. (Eric Thayer / Associated Press)

O-J-M era elegible para la deportación rápida porque estaba en Estados Unidos menos de dos años, pero eso se suspendió cuando expresó temor de regresar a México, según una declaración presentada ante la corte por el agente de deportación del ICE Chatham McCutcheon. Permanecerá en Estados Unidos al menos hasta su entrevista inicial de evaluación para asilo, que no había sido programada en el momento de la presentación judicial, dijo el agente.

El gobierno está “manipulando el sistema judicial de mala fe para luego iniciar procedimientos de remoción expedita”, denunció Isa Peña, directora de estrategia de Innovation Law Lab.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no respondió a preguntas sobre el número de casos desestimados desde el mes pasado y la cantidad de arrestos realizados en o cerca de las cortes de inmigración. Señaló en un comunicado que la mayoría de las personas que ingresaron a Estados Unidos sin autorización legal en los últimos dos años están sujetas a remociones expeditas.

“Si tienen una solicitud de miedo creíble válida, continuarán en los procedimientos de inmigración, pero si no se encuentra una solicitud válida, los extranjeros estarán sujetos a una deportación rápida”, decía el comunicado.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento de Justicia que administra las cortes de inmigración, se negó a comentar.

El ICE ha utilizado tácticas cada vez más agresivas en Los Ángeles y otros lugares mientras está bajo las órdenes de Stephen Miller, el subjefe de despacho, para aumentar los arrestos de inmigración a al menos 3,000 por día.

Tensión en los pasillos

En Seattle, un hombre venezolano se sentó en una pequeña sala de espera, rodeado de otros que sostenían carpetas amarillas al tiempo que media docena de agentes del ICE enmascarados y vestidos de civil se alineaban en los pasillos.

Los manifestantes sostenían carteles en español y lanzaban insultos a los agentes, señalando que sus medidas son inmorales.

El juez Kenneth Sogabe concedió la solicitud del gobierno para desestimar el caso de deportación del hombre venezolano, a pesar de sus objeciones de que él y su esposa enfrentaban amenazas de muerte en su país.

“Quiero que mi caso sea analizado y atendido. No estoy de acuerdo con que mi caso sea desestimado”, dijo el hombre a través de un intérprete.

Sogabe, un exabogado del Departamento de Defensa que se convirtió en juez en 2021, le dijo al hombre que los abogados del Departamento de Seguridad Nacional podían desestimar un caso que presentaron, pero que él podía apelar dentro de los 30 días. También podía presentar una solicitud de asilo.

“Cuando me vaya, ¿ningún agente de inmigración puede detenerme, arrestarme?” preguntó el hombre.

“No puedo responder a eso”, respondió el juez. “No tengo ninguna conexión con el brazo de ejecución”.

El hombre salió de la sala del tribunal y fue rodeado por agentes que lo esposaron y lo llevaron a los ascensores.

Más tarde esa mañana, un hombre haitiano fue llevado entre lágrimas después que su caso fuera desestimado. Por razones que no estaban claras de momento, el gobierno no desestimó el caso del primo del hombre, quien fue liberado con una nueva fecha de audiencia.

Los dos ingresaron juntos a Estados Unidos el año pasado utilizando un sistema de citas en línea de la era de Joe Biden llamado CBP One. Trump puso fin al CBP One y revocó el estatus temporal de dos años para aquellos que lo usaron.

Alex Baron, abogado de ambos, dijo que los arrestos eran una táctica de intimidación.

“Se corre la voz y otras personas simplemente no vienen o no solicitan asilo o no se presentan en la corte. Y cuando no se presentan, obtienen órdenes de remoción automática”, resaltó.

Al menos otros siete fueron arrestados fuera de las salas de las cortes de Seattle ese día. En la mayoría de los casos, no hablaban inglés ni tenían dinero para contratar a un abogado.

Un juez resiste

En Atlanta, el juez Andrew Hewitt desafió a un abogado del ICE que actuó para desestimar casos de remoción contra varios sudamericanos y centroamericanos la semana pasada y ponerlos en un camino rápido hacia la deportación.

Hewitt, un exabogado del ICE que fue nombrado juez en 2023, estaba visiblemente frustrado. Concedió a un hombre hondureño que el razonamiento del gobierno “parece un poco circular y potencialmente ineficiente” porque podría demostrar que tiene miedo de regresar a su país y ser devuelto a los procedimientos judiciales de inmigración.

El hombre hondureño no había presentado una solicitud de asilo y Hewitt finalmente firmó lo que llamó una “moción groseramente inoportuna” para desestimar el caso, informando al hombre de su derecho a apelar.

Negó una solicitud del gobierno para desestimar el caso de una mujer venezolana que había presentado una solicitud de asilo y programó una audiencia para enero de 2027.

Hewitt se negó a desestimar el caso de una joven ecuatoriana, diciendo al abogado del gobierno que presentara la solicitud por escrito para su consideración en una audiencia en agosto. Los agentes de inmigración esperaban cerca de la salida del edificio con esposas y la detuvieron.