Jueza declara en desacato al procurador general de Florida por ley estatal de inmigración

Una jueza federal declaró el martes en desacato civil al procurador general de Florida por su decisión de dejar en suspenso una nueva ley estatal que tipifica como delito menor la entrada en el estado de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

La jueza federal de distrito Kathleen Williams dijo que el procurador general de Florida, James Uthmeier, no fue convincente en sus argumentos de que no desobedeció su orden judicial que suspendía la ley. Uthmeier había enviado un memorando diciendo que la jueza estaba jurídicamente equivocada y que no podía impedir que la policía y los agentes del orden público hicieran cumplir la ley. Se celebró una audiencia de desacato hace dos semanas en Miami.

“Los litigantes no pueden cambiar el significado claro de las palabras según les convenga, especialmente al transmitir una orden clara e inequívoca de un tribunal”, escribió Williams. “La fidelidad al Estado de derecho no puede tener otro significado”.

Como sanción, la jueza ordenó a Uthmeier presentar informes quincenales sobre si se han realizado arrestos, detenciones o acciones de las fuerzas policiales en virtud de la ley, que está siendo impugnada en los tribunales por grupos de derechos de los inmigrantes.

En una publicación en las redes sociales, Uthmeier escribió: “Si ser declarado en desacato es lo que cuesta defender el estado de derecho y respaldar firmemente la agenda del presidente Trump sobre la inmigración ilegal, que así sea”.

Un día antes , la jueza negó una solicitud de Uthmeier para suspender su anterior orden judicial mientras se apela. La orden judicial prohibió a las fuerzas policiales hacer cumplir la ley de inmigración, ya que Williams dijo que es probable que la ley sea declarada inconstitucional.

La decisión de Williams se produjo luego de un fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del 11er Circuito a principios de este mes que negó una solicitud similar de Uthmeier. Los jueces de apelación dijeron que el caso estaba lejos de resolverse.

“Pero somos conscientes de que la carga en esta postura es que el procurador general haga una ‘fuerte demostración’ de que es probable que tenga éxito en el fondo del asunto. Y no creemos que incline la balanza a su favor”, escribieron los jueces, señalando la “postura aparentemente desafiante” de Uthmeier respecto a la orden anterior de Williams.

Después de que Williams emitiera su orden original, Uthmeier envió un memorando a los agentes del orden público estatales y locales indicándoles que se abstuvieran de hacer cumplir la ley, aunque no estaba de acuerdo con la orden judicial. Pero cinco días después, envió un memorando diciendo que la jueza estaba legalmente equivocada y que no podía impedir que la policía local o estatal hiciera cumplir la ley.

“Nuevamente, bien puede tener razón en que la orden del tribunal de distrito es inaceptablemente amplia”, dijeron los jueces de apelación sobre Uthmeier. “Pero eso no justifica lo que parece haber sido al menos una amenaza velada de no obedecerla”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.