Se cancelará estatus de protección a unos 80.000 hondureños y nicaragüenses tras 25 años en EEUU

El gobierno del presidente Donald Trump pondrá fin al estatus de protección temporal para casi 80.000 hondureños y nicaragüenses que les ha permitido vivir y trabajar en Estados Unidos un cuarto de siglo luego de que un huracán azotara Centroamérica, según avisos del gobierno federal, lo cual ocurre en un momento en que la Casa Blanca intenta que más inmigrantes sean elegibles para deportación.

Los avisos forman parte de una iniciativa más amplia del gobierno actual para cumplir con las promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes. Esto lo hace al ir tras personas que se encuentran en el país sin autorización o aquellas que han cometido delitos que las hacen elegibles para la deportación, pero también al eliminar protecciones a cientos de miles de personas, muchas de ellas admitidas durante el gobierno del presidente Joe Biden.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es una protección temporal que puede ser otorgada por el secretario de Seguridad Nacional a personas de diversas nacionalidades que están en Estados Unidos, lo que les impide ser deportadas y les permite trabajar. El gobierno de Trump ha estado procurando enérgicamente eliminar dicha protección, haciendo así que más personas sean elegibles para la expulsión.

El gobierno dice que las condiciones han cambiado

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló el lunes en el diario oficial Federal Register —en un aviso que se hará oficial el martes— que la secretaria Kristi Noem había revisado las condiciones actuales en Honduras y Nicaragua. Concluyó que las situaciones allí habían mejorado lo suficiente desde la decisión inicial en 1999, por lo que las personas actualmente protegidas por esas designaciones temporales ya podrían regresar a su país.

El departamento estimó que aproximadamente 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses en Estados Unidos están cubiertos por el estatus, que ahora expirará en aproximadamente dos meses. Sin embargo, la TPS Alliance, que aboga por los inmigrantes que gozan de estas protecciones temporales, estimó que unos 40.000 hondureños se verían afectados, porque muchos de ellos habían obtenido la residencia legal a través de diversos canales de inmigración.

La TPS Alliance indicó que el lunes demandó a Noem y al DHS en el Distrito Norte de California. Alega que la decisión del gobierno de Trump es ilegal.

El Estatus de Protección Temporal para ambas nacionalidades expiró el 5 de julio. Los avisos indicaron que las protecciones se terminarán 60 días después de que los avisos se publiquen oficialmente en el Federal Register.

El TPS suele otorgarse cuando las condiciones en el país de origen de alguien le dificultan regresar. Las personas cubiertas por él deben registrarse ante el Departamento de Seguridad Nacional, y entonces ya están protegidas de ser deportadas y pueden trabajar.

Sin embargo, no les otorga una ruta para naturalizarse y el secretario debe renovarlo regularmente, a menudo en intervalos de 18 meses.

Cuando su estatus termine oficialmente, los hondureños y nicaragüenses cubiertos actualmente por el Estatus de Protección Temporal pueden ser deportados y se pondrá fin a sus permisos de trabajo si es que no pueden encontrar otra vía para permanecer en el país.

Los críticos dicen que lo “temporal” se volvió permanente

Los críticos dicen que gobiernos sucesivos —especialmente el de Biden— en esencia aprobaron estas renovaciones sin más, y las personas cubiertas por lo que se supone que es un estatus temporal terminan quedándose en Estados Unidos durante años.

El gobierno de Trump ya ha puesto fin al TPS para unos 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán, Nepal y Camerún. Algunos de ellos, incluidos venezolanos, haitianos y ucranianos, tienen demandas pendientes en tribunales federales.

Otros 250.000 venezolanos todavía están protegidos bajo el TPS hasta septiembre, así como miles de sirios. El TPS para etíopes expira en diciembre, para yemeníes y somalies en marzo de 2026, y para salvadoreños en septiembre de ese año.

Durante el gobierno de Biden, el número de personas protegidas por el TPS creció significativamente. Casi 1 millón de venezolanos y haitianos fueron protegidos.

José Palma, coordinador de la National TPS Alliance, dijo que la rescisión anunciada el lunes afectará a personas que han vivido en Estados Unidos durante casi tres décadas.

“Tienen familias establecidas, inversiones. Es una comunidad que se ha sometido a revisiones de antecedentes cada año, que ha mostrado durante más de 27 años todas sus contribuciones a este país”, señaló. “Es una crueldad lo que está sucediendo”.

Litigios retrasaron el fin de las protecciones

Las protecciones temporales para ambos países se otorgaron inicialmente en 1999 tras el paso del huracán Mitch en 1998. El primer gobierno de Trump intentó poner fin a dichas protecciones, pero ambas permanecieron sin cambios después de litigios.

El DHS escribió en el aviso del Federal Register que Honduras había “presenciado cambios significativos en los 26 años (transcurridos) desde la destrucción causada por el huracán Mitch”.

“Honduras ha hecho un progreso significativo para recuperarse de la destrucción causada por el huracán y ahora es un destino popular de turismo e inversión inmobiliaria”, escribió el departamento. Indicó que en enero el gobierno hondureño lanzó un plan llamado “Hermano, hermana, vuelve a casa”, el cual busca ayudar a los hondureños deportados de Estados Unidos con dinero y ayuda para encontrar un trabajo.

Sobre Nicaragua, Noem escribió: “Nicaragua ha hecho un progreso significativo para recuperarse de la destrucción causada por el huracán con la ayuda de la comunidad internacional y ahora es cada vez más un líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”.

El vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Antonio García, expresó su decepción por el anuncio del lunes

“Ellos argumentan que Honduras tiene inversión extranjera, turismo y tiene el programa ‘Hondureño, vuelve a casa’, y que hay condiciones para regresar”, le dijo a The Associated Press. Pero señaló que, en realidad, detrás de todo eso está la política de Trump para combatir la inmigración.

“Con eso llegó al poder y lo está cumpliendo a su electorado”, enfatizó.

Francis García ha vivido en territorio estadounidense casi 30 años y ha sido beneficiaria del TPS durante 25. Sus tres hijos adultos nacieron en Estados Unidos, un país que considera el suyo.

“Me siento triste, preocupada y asustada”, expresó García, de 48 años, quien nunca regresó a su país. “Me da mucho miedo regresar a Honduras. No me imagino, no lo desearía”.

Al igual que García, Teófilo Martínez, de 57 años, ha vivido la mitad de su vida en Estados Unidos, la mayor parte bajo la protección del TPS. Llegó sin nada, pero ahora tiene su propia empresa de construcción y también es agente inmobiliario.

“Pedimos que se tome en consideración nuestro buen comportamiento y contribuciones”, manifestó Martínez. “En Honduras no hay condiciones para que volvamos”.