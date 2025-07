El periodista Mario Guevara sigue detenido por el ICE pese a que se le concedió la libertad bajo fianza

Share via

A pesar de que un juez de inmigración le concedió la semana pasada la libertad bajo fianza, el periodista Mario Guevara sigue bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un centro de detención de Georgia.

Guevara, que abandonó su El Salvador natal hace más de 20 años y fundó el nuevo medio de comunicación en español MG News, fue detenido por agentes del ICE mientras informaba sobre una protesta “No Kings Day” el 14 de junio en la zona de Atlanta. La detención del periodista, de 47 años, fue grabada en vídeo porque estaba retransmitiendo en directo su reportaje mientras se producía el incidente.

Agentes de policía de Doraville, Georgia, advirtieron a los manifestantes de la protesta del 14 de junio que debían dispersarse y, tras ese anuncio, Guevara hizo saber que era miembro de los medios de comunicación. A pesar de manifestar su condición de medio de comunicación, se muestra a las fuerzas del orden deteniéndole. A continuación fue entregado al ICE.

Guevara fue acusado de reunión ilegal, obstrucción a las fuerzas del orden y una infracción de tráfico por entrar indebidamente en una calzada, según los registros proporcionados por el U.S. Press Freedom Tracker. Todos los cargos contra él fueron retirados el 25 de junio.

El 24 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional publicó en X sobre la situación de Guevara.

“Mario Guevara, de nacionalidad salvadoreña, está bajo custodia del ICE porque se encuentra en nuestro país de forma ILEGAL. Guevara fue arrestado por la policía del condado de Dekalb, Georgia, por OBSTRUCCIÓN voluntaria después de que se NEGARA a cumplir las órdenes de la policía local de moverse del medio de la calle”, afirmaba el post. “Tras su detención por las autoridades locales, el ICE le puso una orden de retención. Tras su liberación, fue entregado a la custodia del ICE y ha sido puesto en proceso de expulsión”.

Según el abogado de Guevara, Giovanni Díaz, la familia del periodista intentó pagar la fianza de 7.500 dólares que le concedió la semana pasada el juez de inmigración de Georgia, James Ward, pero su pago fue denegado.

“Somos de la opinión de que parece haber un esfuerzo concertado entre diferentes jurisdicciones para mantenerlo detenido”, dijo Díaz a Associated Press. “Lo que no sabíamos [cuando supuestamente se denegó el pago] era lo que estaba pasando en el fondo”.

Díaz afirma que el ICE ha impugnado la puesta en libertad de Guevara ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y ha solicitado que su fianza quede en suspenso mientras se revisa la apelación.

En cuanto a la situación de residencia de Guevara, Díaz señaló que Guevara tiene un permiso de trabajo y una vía hacia la ciudadanía a través del patrocinio de su hijo adulto, que es ciudadano estadounidense.

El lunes, Guevara publicó un comunicado en las redes sociales con la ayuda de algunos de sus colegas de profesión en el que revelaba que se encuentra detenido en la Institución Correccional Federal de Atlanta y hacía un llamamiento para su liberación.

“Por este medio hago un llamado al Gobierno de El Salvador, en especial al Presidente Nayib Bukele, para que interceda por mí ante el Gobierno de los Estados Unidos, ya que estoy siendo perseguido por haber realizado mi trabajo periodístico mientras cubría operativos en las calles”, dice su comunicado.

Guevara alega que el fiscal encargado de su caso bloqueó su liberación a través de una apelación, y añadió que estar detenido durante un mes le ha dejado incapacitado para mantener a su familia, incluido su hijo, que tiene una “condición especial” que le hace necesitar cuidados y atención constantes.

“Nunca antes me habían detenido. En estas últimas tres semanas, he estado detenido en cinco cárceles diferentes, y creo que el gobierno está tratando de manchar mi historial para deportarme como si fuera un criminal”, continúa Guevara en su carta. “Soy un padre de familia que ha pagado impuestos durante todos estos [22] años [en EE.UU.] y que nunca ha cometido ningún tipo de delito en este país, ni en El Salvador. Creo que no merezco ser tratado de esta manera”.

El Comité para la Protección de los Periodistas pidió el lunes por la noche al ICE que respetara la decisión inicial de la semana pasada sobre la libertad bajo fianza.

"Estamos consternados por el hecho de que los funcionarios de inmigración hayan decidido ignorar la orden de un tribunal federal de inmigración de la semana pasada por la que se concedía la libertad bajo fianza al periodista Mario Guevara", declaró en un comunicado la coordinadora del programa de Estados Unidos, Canadá y el Caribe de la organización, Katherine Jacobsen. "Guevara es actualmente el único periodista encarcelado en Estados Unidos que fue detenido en relación con su trabajo. Las autoridades de inmigración deben respetar la ley y ponerlo en libertad bajo fianza en lugar de hacerlo rebotar de una jurisdicción a otra".