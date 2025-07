Concejal de Virginia es incendiado en ataque por “asunto personal”, ajeno a su cargo

(Allen Breed / Associated Press)

Un concejal en Virginia fue incendiado por un hombre que entró en la oficina de una revista local, pero las autoridades dicen que fue por un asunto personal, no político.

El atentado contra Lee Vogler fue por un “asunto personal” y no por su política o trabajo como concejal, manifestaron las autoridades.

Vogler, de 38 años, es un funcionario electo en Danville, Virginia. Fue trasladado en avión a un hospital en Carolina del Norte después del ataque que, según los investigadores, se originó por un “asunto personal” no relacionado con su política o trabajo como concejal, manifestaron las autoridades.

La policía dice que el sospechoso entró en la oficina de Vogler, donde trabaja en una revista local, lo confrontó y lo roció con un líquido inflamable. Ambos hombres luego salieron del edificio y el sospechoso de 29 años prendió fuego a Vogler, informó la policía.

Vogler fue llevado a una unidad de atención de quemaduras en un hospital de Chapel Hill, Carolina del Norte, y su condición no se conoce por ahora, dijo su padre, Jack Vogler Sr, a The Associated Press. UNC Health declinó comentar sobre la condición de Vogler el miércoles por la tarde.

El sospechoso, Shotsie Michael Buck Hayes de Danville, fue detenido. La policía indicó que se presentarán cargos. Un mensaje dejado en un número de teléfono listado para el sospechoso no fue devuelto.

Se dejó un mensaje en la Oficina del Defensor Público de Danville preguntando si representarán al sospechoso.

El ataque ocurrió en la oficina de Showcase Magazine, una publicación mensual sobre el suroeste de Virginia y Carolina del Norte, relató el propietario y editor de la revista, Andrew Brooks. La revista comparte un pequeño edificio de dos pisos con varios otros negocios en Danville.

Brooks señaló que había dos empleados en la oficina de la revista en ese momento. El otro empleado llamó a Brooks y le contó lo que sucedió.

“Nuestra puerta está cerrada”, dijo Brooks a The Associated Press. “Forzaron su entrada a la oficina y fueron hacia Lee. Lo siguiente que supe, Lee estaba corriendo por la oficina cubierto de gasolina, pidiendo a nuestro compañero de oficina que llamara al 911. El tipo lo persiguió afuera y le prendió fuego.

“No hay justificación para estallar así”, comentó. “No hay dolor que justifique infligir violencia a otros”.

No se sabe de momento cómo el sospechoso logró atravesar la puerta cerrada. Un mensaje telefónico dejado a la policía de Danville no fue devuelto.

Funcionarios electos y políticos de todo Virginia condenaron rápidamente el ataque.

“Nuestras oraciones están con el concejal de la ciudad de Danville, Lee Vogler, quien fue atacado violentamente en su lugar de trabajo más temprano hoy”, declaró el gobernador republicano Glenn Youngkin en un comunicado. “Oramos por una pronta recuperación para Lee y por la paz en toda la comunidad de Danville”.

Brooks manifestó que no tenía indicios de que Vogler se sintiera inseguro en el trabajo o en otro lugar. Vogler es un vendedor en la revista, aunque en la pequeña empresa de medios de la ciudad, todos hacen un poco de todo.

“Él hace ventas, pero también escribe historias sobre nuestra comunidad”, reveló Brooks. Añadió que eso le sale de manera natural a Vogler.

“Su pasión es estar en el concejo de la ciudad”, dijo Brooks. “Le encanta cuando la gente lo llama con una preocupación que él puede ayudar a resolver, y ha sido un activo para la comunidad durante gran parte de su vida adulta. Era joven cuando ingresó al concejo de la ciudad, a principios de sus 20. Ha hecho de eso su vida”.

Agregó que fuera del trabajo, Vogler es un padre dedicado a sus dos hijos.

“Es el que entrena a sus equipos deportivos”, manifestó Brooks.

Vogler ha servido en el concejo de la ciudad de Danville por más de 12 años y actualmente está en su cuarto mandato. Está casado y tiene dos hijos. Vogler es socio gerente en Andrew Brooks Media Group, una firma de marketing que publica varias revistas regionales y opera un sitio web de mercancía de marca y una compañía de publicación musical, según su sitio web.

Se graduó de la Universidad Commonwealth de Virginia en 2010 y regresó a su ciudad natal para postularse para un cargo. Formó un grupo en 2010 llamado Moving Danville Forward, para proponer ideas para revitalizar la ciudad.

Danville está a unos 227 kilómetros (unas 140 millas) al norte de Charlotte, Carolina del Norte.

Diaz informó desde Richmond, Virginia. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Safiyah Riddle en Montgomery, Alabama; Claudia Lauer en Filadelfia, Makiya Seminera en Raleigh, Carolina del Norte y John Raby en Charleston, Virginia Occidental.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.