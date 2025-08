Trump ordena arancel del 35% para Canadá por falta de cooperación en lucha contra drogas ilícitas

La declaración de la Casa Blanca dijo que los bienes transbordados a través de Canadá que no están cubiertos por el USMCA estarían sujetos a una tasa arancelaria del 40%. No se especificó el origen de esos productos.

