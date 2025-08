Sargento del ejército dispara a cinco compañeros en base militar en Georgia

(Staff Sgt. Daniel Guerrero / Associated Press)

Un sargento del Ejército abrió fuego el miércoles en una base militar en Georgia, disparando a cinco soldados y provocando un breve cierre de la instalación, informaron las autoridades.

Pocos detalles estuvieron disponibles de inmediato sobre lo que llevó al tiroteo en la base de Fort Stewart, pero el sospechoso es un sargento del Ejército, según un funcionario. El funcionario no estaba autorizado para discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Es el último acto de violencia en una instalación militar estadounidense —lugares que se supone deben ser de los más seguros del país— y nuevamente generó preocupaciones sobre la seguridad dentro de las propias paredes de las fuerzas armadas.

El ejército informó que está investigando el tiroteo. Todavía había muchas preguntas sin respuesta, incluidas las condiciones de los soldados, el alcance de sus heridas, la identidad del tirador, así como cualquier posible motivo.

Los heridos fueron tratados y luego trasladados al Hospital Comunitario del Ejército Winn, declararon funcionarios de la base en Facebook, añadiendo que no hay amenaza para la comunidad.

Algunos de los heridos también fueron llevados al Centro Médico Universitario Memorial Health en Savannah, señaló la portavoz Bryna Gordon. El hospital es el centro de mayor nivel para traumas en la zona costera de Georgia. Gordon afirmó que no sabía cuántas personas estaban siendo llevadas al hospital ni cuáles eran sus condiciones.

Las fuerzas del orden fueron enviadas al complejo del 2º Equipo de Combate de la Brigada Blindada poco antes de las 11 a.m. del miércoles. El tirador fue arrestado a las 11:35 a.m., indicaron las autoridades.

El cierre duró aproximadamente una hora. Después de que se levantó, los coches comenzaron a moverse a través del punto de control de seguridad normal en la puerta principal del fuerte.

El 2º Equipo de Combate de la Brigada Blindada del Ejército fue creado en 2016 cuando el servicio añadió más de 200 vehículos a una unidad de infantería de aproximadamente 4.200 soldados. También conocida como la “Brigada Espartana”, el Ejército ha llamado a la unidad su “fuerza de combate terrestre más moderna”.

Ubicada a unos 64 kilómetros (unas 40 millas) al suroeste de Savannah, Fort Stewart es la base del Ejército más grande al este del río Mississippi. Es el hogar de miles de soldados asignados a la 3ª División de Infantería del Ejército y sus familiares.

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa dijeron que el presidente Donald Trump y el secretario Pete Hegseth han sido informados sobre el tiroteo.

El FBI estuvo en el fuerte para ayudar en la investigación, afirmó el subdirector Dan Bongino.

Entre los actos de violencia más mortales en bases militares se encuentra un ataque en 2009. Un psiquiatra del Ejército mató a 13 personas en un tiroteo que dejó más de 30 heridos en Fort Hood, una instalación militar en Texas.

En 2013, un trabajador de un contrato de defensa y ex reservista de la Marina mató a 12 personas en el Astillero Naval de Washington. Luego fue abatido en un tiroteo con la policía.

En 2014, un soldado abrió fuego contra sus compañeros de servicio en Fort Hood, matando a tres personas e hiriendo a más de una docena antes de suicidarse.

En 2019, un estudiante de aviación abrió fuego en un aula en la Estación Aérea Naval de Pensacola, en Florida, matando a tres personas e hiriendo a otra docena, incluidos dos policías. Días antes, un marinero mató a dos personas antes de suicidarse en Pearl Harbor, la estación naval en Hawai.