Trump abre puerta a capital privado y criptomonedas como opciones para planes de jubilación 401(k)

El presidente Donald Trump habla con los reporteros antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Lehigh Valley, el domingo 3 de agosto de 2025, en Allentown, Pensilvania. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Millones de estadounidenses que ahorran para su jubilación a través de cuentas 401(k) podrían tener la opción de poner su dinero en inversiones de capital privado y criptomonedas de mayor riesgo, según una orden ejecutiva firmada el jueves por el presidente Donald Trump, que podría otorgar a esos actores financieros el tan ansiado acceso a un fondo de recursos valorado en billones de dólares.

No hay un cambio inmediato en la forma en la que la gente invierte parte de sus ingresos laborales. Las agencias federales necesitarían reescribir reglas y regulaciones para permitir las opciones ampliadas, lo que podría demorarse meses o más. Pero una vez hecho, los empleadores podrían ofrecer una gama más amplia de fondos de inversión a los trabajadores, según la Casa Blanca. Los nuevos planes podrían invertir en activos alternativos, en especial capital privado, criptomonedas y bienes raíces.

El presidente republicano ordenó al Departamento de Trabajo y a otras agencias redefinir lo que se consideraría un activo calificado bajo las reglas de jubilación 401(k).

Los planes de jubilación de los estadounidenses están regidos por la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974, más conocida como ERISA. Dicha ley exige a los empleadores ofrecer opciones de jubilación que vayan en beneficio de sus empleados, no de Wall Street. La mayoría de los planes de jubilación para los estadounidenses están compuestos por inversiones en acciones y bonos, y en menor medida, en dinero en efectivo y materias primas muy cotizadas, como por ejemplo el oro.

La medida de Trump recompensa a la industria de capital privado, valorada en 5 billones de dólares, que durante décadas ha querido competir por tener un papel en los planes de jubilación, y al sector de las criptomonedas, cuyos ejecutivos apoyaron firmemente la campaña presidencial del republicano en 2024 mientras buscaban una aceptación más generalizada entre los estadounidenses.

El precio del bitcoin subió 2% el jueves, a 116.542 dólares, y casi se ha duplicado desde que Trump fue elegido.

En el gobierno del presidente Joe Biden, de filiación demócrata, los reguladores federales debían tratar las inversiones en criptomonedas con “extremo cuidado” debido a la enorme volatilidad de estas. No es inusual que el bitcoin, ethereum y otras criptomonedas destacadas suban o bajen un 10% en un solo día, mientras que una variación del 2% o 3% en una única jornada en la bolsa se consideraría histórica.

Para las empresas de criptomonedas, que donaron millones a la campaña de Trump y a su ceremonia de investidura, uno de los objetivos era que su sector entrase en la ERISA. Coinbase, una de las mayores empresas de criptomonedas en Estados Unidos, también fue un importante donante para el reciente desfile militar organizado por Trump en Washington. Con Trump en la Casa Blanca, la Comisión de Bolsa y Valores retiró su demanda contra Coinbase, luego de que el ejecutivo de Biden hubiese dicho que las criptomonedas deberían tratarse como un valor.

Las criptomonedas son especialmente populares entre los jóvenes estadounidenses. Aunque volátil, en general el bitcoin ha subido desde que fue creado por un programador anónimo hace casi 20 años.

“Era inevitable que el bitcoin llegara a los 401(k) estadounidenses”, afirmó Cory Klippsten, director general de Swan Bitcoin. “A medida que los fiduciarios se den cuenta del potencial de revalorización ajustado al riesgo del bitcoin a largo plazo, veremos un aumento de las asignaciones, especialmente entre los trabajadores más jóvenes y conocedores de la tecnología que quieren dinero sólido, no cubos de hielo que se derriten”.

Las firmas de capital privado dependen en gran medida de individuos con un alto patrimonio neto y planes de pensiones estatales y privados, que tienen plazos de inversión extremadamente largos. Pero tener acceso a los activos de jubilación de los estadounidenses abriría una gran fuente de liquidez.

El director general de Blackstone, Steve Schwarzman, lleva diciendo a los inversionistas, al menos desde 2017, que era un “sueño” suyo y del sector poder aprovechar estos activos de jubilación. Gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, han estado de acuerdo en que las inversiones en capital riesgo, que pueden ser más arriesgadas, más caras y menos líquidas que los fondos de inversión tradicionales en acciones y bonos, no deberían incluirse en los planes 401(k).

El rendimiento anual histórico promedio de los activos de capital privado desde 1990 es aproximadamente del 13%, neto de comisiones, según Cambridge Associates. El índice S&P 500 ha tenido un rendimiento anual aproximado, incluyendo los dividendos, de alrededor del 10,6% en el mismo período. Pero los activos de capital privado tienden a estar bloqueados durante años, ya que las empresas subyacentes a los activos deben venderse en el mercado privado, lo que hace que sean muy poco líquidos en comparación con las acciones, que pueden venderse en un día.

“Esperamos trabajar con la administración Trump en un marco bien pensado que amplíe el acceso a alternativas para quienes ahorran para su jubilación, ofreciendo a los estadounidenses más diversificación y opciones de inversión con las salvaguardas adecuadas para los inversores”, dijo Bryan Corbett, el presidente y CEO de Managed Funds Association, la asociación comercial del sector del capital privado.

Incluso después de que se redacten las regulaciones, pasará un tiempo hasta que las principales empresas de planes de jubilación —como Fidelity, Vanguard y T. Rowe Price, entre otras— desarrollen fondos apropiados para que los empleadores los utilicen. Es poco probable que los empleadores revisen rápidamente sus opciones de planes de jubilación, por lo que pueden pasar varios años antes de que las inversiones en criptomonedas y capital privado se conviertan en algo habitual en los planes de pensiones de la gente.

“Aunque Vanguard no se ha comprometido a lanzar un producto para planes de contribución definida, Vanguard se dedica a educar a los inversores de jubilación para garantizar una comprensión clara de las oportunidades y riesgos de invertir en activos privados”, explicó la empresa en un comunicado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.