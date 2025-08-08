Los 10 vehículos con el peor valor de reventa en el 2025

En 2025, un auto promedio de 5 años conservará tan solo el 54.4% de su valor original, lo que pone de relieve la depreciación de algunos vehículos una vez que llegan al mercado de segunda mano.

Para determinar qué vehículos pierden más valor con el tiempo, Nexus Media analizó la depreciación de 40 modelos populares, tanto eléctricos (VE) como con motor de combustión interna (MCI), entre 2020 y 2025 en el mercado de segunda mano.

El análisis extrajo los precios de venta sugeridos por el fabricante (PVP) originales de los datos del fabricante y utilizó plataformas de venta de autos confiables para estimar los valores actuales de los usados.

A partir de ahí, los vehículos se clasificaron según su porcentaje de depreciación, mostrando cuáles perdieron más dinero en cinco años.

La lista incluye sedanes, SUV, camionetas y modelos de lujo de los principales fabricantes de todo el mundo.

Resumen de los hallazgos:



Modelo Marca MSRP en el 2020 Precio de hoy (2025) Depreciación (%)

BMW i3 BMW $41K $17K 57.83% Nissan Juke Nissan $25K $12K 52.46% Nissan Leaf Nissan $28K $14K 51.83% Volvo XC40 Recharge Volvo $54K $26K 51.21% Toyota Crown Toyota $64K $32K 49.89% Porsche Taycan Porsche $99K $50K 49.39% Mercedes EQE sedan Mercedes $75K $38K 48.74% Audi Q8 Audi $68K $35K 48.34% 2022 F-150 Lightning LARIAT trim Ford $85K $44K 48.13% Nissan Ariya Nissan $40K $21K 46.49%

El BMW i3 lidera la pérdida de valor, con una tasa de depreciación del 57,83 % en cinco años. Con un precio original de 41 000 dólares en 2020, este hatchback eléctrico ahora se vende por tan solo 17 000 dólares. Esta es la caída de valor más pronunciada entre todos los modelos analizados.

En segundo lugar se encuentra el Nissan Juke, que ha perdido el 52,46 % de su precio original. Con un precio de venta al público de 25 000 dólares en 2020, el modelo ahora alcanza unos 12 000 dólares en el mercado de segunda mano. Es uno de los dos SUV compactos de la lista que han perdido más de la mitad de su atractivo.

El Nissan Leaf le sigue en tercer lugar, con una disminución del 51,83 % en su precio de segunda mano. El vehículo eléctrico tenía un precio de venta de 28 000 dólares y ahora se vende por 14 000 dólares. Además, es el único hatchback eléctrico entre los 10 últimos, después del i3.

El Volvo XC40 Recharge ocupa el cuarto lugar, con una caída del 51,21 % en su valor de reventa. Lanzado con un precio de 54.000 dólares, este SUV totalmente eléctrico ahora tiene un promedio de 26.000 dólares. Representa una de las pocas opciones escandinavas en este ranking.

En quinto lugar se encuentra el Toyota Crown, para los coches que más pierden valor en el mercado secundario, cuyo precio se redujo a la mitad desde 2020. Antes cotizaba a 64.000 dólares, ahora cuesta 32.000 dólares. También es el único sedán de tamaño completo entre los de menor rendimiento.

El Porsche Taycan ocupa el sexto lugar, con una depreciación del 49,29 %. Su precio de venta sugerido por el fabricante era de 99.000 dólares, pero los precios de reventa actuales rondan los 50.000 dólares. Entre los sedanes eléctricos de lujo, sufrió una de las correcciones de valor más pronunciadas.

En séptimo lugar de la lista se encuentra el Mercedes EQE, que perdió un 48,74 % en cinco años. Con un precio inicial de 75.000 dólares, su retención del precio de reventa se redujo a 38.000 dólares. Es el primer modelo de Mercedes-Benz que aparece en este segmento de la clasificación.

El Audi Q8 le sigue en octavo lugar, con una reducción de precio del 48,34 %. Con un precio original de 68 000 dólares, ahora se comercializa por unos 35 000 dólares. A diferencia de la mayoría de los modelos de esta lista, funciona con un motor de gasolina, no eléctrico.

La Ford F-150 Lightning ocupa el noveno puesto, con una depreciación del 47,86 %. Con un precio de lanzamiento de 85 000 dólares, esta camioneta eléctrica ahora se vende por unos 44 000 dólares. Es la única camioneta entre los 10 últimos puestos, lo que demuestra que las camionetas eléctricas no son inmunes a las caídas de valor.

En décimo lugar se encuentra la Nissan Ariya, que ha perdido el 46,49 % de su valor retenido. Debutó con un precio de 40 000 dólares y ahora promedia 21 000 dólares en reventa. Esta es la tercera aparición de Nissan en la lista, más que cualquier otra marca.

Un portavoz de Nexus Media comentó:

“Estos datos muestran un cambio claro: que un coche sea popular cuando es nuevo no significa que mantenga su valor a largo plazo. El mercado premia los modelos prácticos y fiables, no solo las marcas llamativas o la tecnología más avanzada.

Lo que observamos es que el valor a largo plazo se basa en un rendimiento consistente, precios razonables y una sólida confianza del consumidor.

Los compradores priorizan cada vez más el prestigio de la marca o las características novedosas y se centran en lo que ofrece un valor fiable a largo plazo.

Esta tendencia es especialmente importante a medida que entran al mercado más vehículos eléctricos e híbridos, donde el entusiasmo inicial no siempre se traduce en un potencial de reventa duradero”.

